Украинскую культуру обворовали на десятки миллионов долларов: фото-факты

Как сообщил, да еще и в стихах, на пресс-конференции 5 января директор галереи Тарас Возняк
, он издал распоряжение о создании нескольких комиссий с целью проведения фронтальных сверок наличия старопечатных книг в фондах галереи.
– Это дело далеко неординарное. Мы проверили только кириллические старопечатные книги. Еще не проверены все латиничные старопечатные книги, а также книги ХІХ века. Но по результатам этой проверки мы были шокированы и вынуждены обратиться в Национальную полицию и прокуратуру. Мы обнаружили отсутствие 95 только кириллических старопечатных книг. Также не нашли две рукописи и обнаружили некоторые факты замены экспонатов. Масштаб этой катастрофы не сравним с другими фактами краж в Украине, – считает Тарас Возняк.
Стоимость старинных книг на «черном рынке», по оценкам специалистов, может достигать десятков миллионов долларов.
В СБУ и полицию заявление о пропаже поступило 4 января. Полиция завела уголовное дело
по этому факту.
А 5 января поступило сообщение из Львовской таможни
: на границе с Польшей изъяли контрабанду старинных книг. Гражданин Украины на автомобиле Toyota следовал из Украины в Республику Польшу через пункт пропуска «Краковец». Для прохождения таможенного контроля он избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор». Однако во время визуального осмотра автомобиля у работников таможни возникло подозрение о наличии в нем товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины. Автомобиль осмотрели и в багажном отделении в двух сумках обнаружили печатные издания.
Из старейших – «Типограціи Конрада Вингебера» (год издания 1845), издание «Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь» (1888).
Среди других – книги начала ХХ в: художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке. Всего изъято 68 книг.
По признакам нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины, составлен протокол. Историческую и культурную ценность старинных установят эксперты.
Возможно, среди перечисленных изданий – и те, что исчезли из Львовской национальной галереи искусств.