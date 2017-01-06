Украинскую культуру обворовали на десятки миллионов долларов: фото-факты 6 января 2017 г. Вечерний Харьков фото: Львовская таможня 0 0

Загадочным образом из Львовской национальной галереи искусств исчезли 95 уникальных древних книг и два манускрипта. Возможно, кое-что из исчезнувшего уже найдено благодаря таможне.