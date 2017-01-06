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Сильные снегопады парализовали движение на юге Украины

Сильные снегопады парализовали движение на юге Украины
Из-за сильного снегопада на дорогах Николаевской области временно ограничили движение для всех категорий транспорта.
"С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативного расчистки дорог от снега с 10:00 6 января временно ограничено движение для всех категорий транспортных средств", - сообщается на сайте Службы автомобильных дорог области.

Кроме того, с 8:00 ограничено движение грузового транспорта на дорогах общего пользования государственного значения: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к г. Березанка; Т-15-13 Нечаяное-Очаков.

В Одессе, как и обещали синоптики, также наблюдается сильный снегопад, пишет "Думская".

На улицах работает снегоуборочная техника и ходит общественный транспорт. Но, в связи со сложными погодными условиями, одесская мэрия просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, а также за его пределы.

На автовокзалах Одессы все рейсы отменены. Сообщается также, что в аэропорту отменили несколько авиарейсов в Киев и из столицы, но самолет из Стамбула благополучно сел.

Как сообщают местные СМИ, к перекрытию дорог готовится также и Херсонская область.

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