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ДТП под Харьковом: шестеро погибших, двое детей

ДТП под Харьковом: шестеро погибших, двое детей
Вечером 5 января в Харьковской области автомобиль Volvo вылетел с дороги.
По инфорации пресс-службы ГСЧС, авария произошла в 21.17 вблизи села Чкаловское Чугуевского района. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Машина выехала на обочину, перевернулась и врезалась в дерево.

На месте происшествия погибли 29-летний водитель, женщины 55 и 29 лет, шестилетняя девочка. Еще одна шестилетняя девочка и 61-летний мужчина умерли в машине скорой помощи.

30-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой грудной клетки и отдела позвоночника доставлен в Чугуевскую больницу. Все погибшие проживали по одному адресу в Чугуевском районе в селе Коробочкино.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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