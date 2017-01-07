«Металлист-1925» нацелен на вторую лигу и надеется на помощь болельщиков

Ушедший 2016 год ознаменовался для харьковского футбола печальным событием — прекратила существование любимая многими поколениями болельщиков команда «Металлист», владелец которой прекратил ее финансирование.

«Металлист-1925» предлагает болельщикам стать его индивидуальными и коллективными членами

– Сейчас, когда на горизонте появляются очертания профессиональной лиги, мы говорим о том, что без большого числа поклонников и почитателей, пожелавшими стать частицей нового клуба и народной команды, возможны серьезные риски. Профессиональный футбол без болельщиков не существует. Поэтому мы опубликовали на нашем сайте «Программное заявление» и приглашаем всех неравнодушных поклонников футбола стать частью «Металлиста-1925», войти в состав членов этого престижного сообщества. В нём каждый может реализовать себя. Так будет потому, что создается клуб не по образу и подобию многих олигархических украинских клубов, доказавших несостоятельность, неповоротливость и неумение быстро реагировать на возникающие риски и вызовы, а динамичная структура, опирающаяся на конструктивное мнение участников и членов сообщества. Мы планируем вскоре реорганизовать наше ООО «Авангард» Харьков» в еще более современную футбольную структуру, как того требуют правила аттестации профессиональных футбольных клубов. Внутри такой структуры были бы созданные нами из числа участников и членов клуба комиссии. Например, комиссия стратегического развития, правовая, спортивная, техническая, по связям со спортивными организациями, по коммуникации с болельщиками, по комфорту и безопасности зрителей и участников соревнований, бытовая, коммерческая, комиссия внутреннего аудита и иные. В состав этих комиссий на общественных началах могли бы войти наиболее подготовленные с профессиональной точки зрения болельщики - специалисты, чей предыдущий опыт, знания и образование дали бы существенный толчок развитию любимого клуба на принципиально новой основе. Для реализации этих планов мы планируем открыть вступление в индивидуальное и коллективное членство через офис клуба и официальный сайт. Мы также заканчиваем разработку конкретных пакетов льгот и привилегий для членов клуба. Планируем в ближайшее время опубликовать эти сведения, – рассказал Анатолий Хамаев. – Харьковчане соскучилось по своей команде. И мы ждем их в нашем клубе.

– Их надо разделить на две части, одна из которых — это спортивная составляющая, другая — организационная и финансовая. По спортивной составляющей мы достигли очень высоких результатов. Команда собиралась, как говорится, на ходу, времени на раскачку не было, и игра шлифовалась уже по ходу чемпионата. Так что всего одно поражение в десяти матчах первого круга и второе место в группе по его итогам я считаю очень высоким результатом. Если говорить об организационной составляющей, то нам помогли многие харьковские предприниматели, небезразличные к судьбе «Металлиста 1925», – их всех трудно перечислить. Нам оказана помощь с арендой транспорта, спортивных полей, стадиона, разумеется, и финансовая помощь. Областная госадминистрация помогла с арендой ОСК «Металлист» для проведения домашних матчей. Что касается финансовой части, у нас 19 соучредителей клуба, которые, несмотря на тяжёлое финансовое положение, каждый месяц в течение всего этого времени выделяли средства на помощь команде. Есть и меценаты, спонсоры. Мы всем им безмерно благодарны, ведь благодаря им финансовое положение у нас стабильное.– 20 декабря футболисты вышли из отпуска и тренировались до 26 декабря. После этого мы провели предновогоднюю встречу, поздравили всех с наступающим Новым годом, наградили многих клубными призами и на новогодние и рождественские праздники руководство отпустило их на каникулы. Что касается подготовки ко второму кругу аматорского первенства страны, то мы для поддержания формы будем участвовать двумя составами в соревнованиях на местном уровне. Основной состав примет участие в зимнем первенстве Харьковской области, а дублеры из команды «Металлист-юниор» сыграют в зимнем первенстве города Харькова. А поскольку зимнее первенство области может завершиться уже весной, когда уже стартует второй круг аматорского чемпионата Украины, на который переключатся игроки основного состава, то в заявку на зимнее первенство области «Металлист-1925» включит всех своих футболистов, чтобы не прерывать соревновательный процесс.– В середине марта или в начале апреля. Ведь, к сожалению, не все аматорские команды могут ранней весной подготовить поля на своих стадионах.– Задача — занять место, которое позволит в следующем сезоне играть во второй лиге, но будем рады быть, конечно, на первых ролях.– Да, действительно, ФФУ начата процедура аттестации и мы своевременно подали соответствующую заявку. Она проходит в несколько этапов. К концу мая рассчитываем стать обладателями заветного аттестата.– На сегодняшний день «Металлист-1925» покинули двое футболистов. Изъявили желание сменить команду Сергей Наполов и Андрей Нестеренко. Руководство клуба выразило им благодарность за сотрудничество и пожелало дальнейшего карьерного роста. Для поддержания формы изъявили желание участвовать в тренировочном процессе с «Металлистом-1925» ранее выступавшие за «Металлист» вратарь одесского «Черноморца» Даниил Каневцев, игроки перволигового «Колоса» из Ковалевки Назарий Шевченко и Егор Чегурко. Видели в расположении «Металлиста-1925» и Андрея Ралюченко, покинувшего ровенский «Верес», за который он выступал в осенней части нынешнего первенства страны в первой лиге. Пополнит ли кто-либо из них ряды нашей команды, пока неизвестно. Тренерский штаб нашей команды покинет тренер вратарей Юрий Сивуха. Бывший главный тренер «Металлиста» Игорь Рахаев, назначенный недавно на пост главного тренера казахстанского «Актобе», занявшего шестое место в высшей лиге своей страны, пригласил его в свой тренерский штаб. Но до отъезда в Казахстан Юрий Петрович будет работать с нами, и помогать главному тренеру Александру Призетко.