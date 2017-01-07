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Эксперты составили спиcок самых ожидаемых сериалов 2017 года

Эксперты составили спиcок самых ожидаемых сериалов 2017 года
Эксперты составили список сериалов, которые с высокой долей вероятности должны выйти на экраны в наступившем году.
Именно эти телевизионные шоу уже получили статус «долгостроев», потому с особенным нетерпением ожидаемы фанатами. Касается это продолжения «Побега», «Твин Пикса» и «Волшебника страны Оз».

Самой главной телевизионной премьерой начала этого года стал четвертый сезон остросюжетного детектива «Шерлок», которую показали уже в первый день 2017 года. Сериалу удалось фактически невозможное. Рейтинги его оказались настолько высокими, что обогнали рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллионов человек, в то время как «Шерлоку» свое внимание уделили 8,1 миллионов. На телеканале NBC буквально за два дня до показа «Шерлока» анонсировали сериал «Изумрудный город», который является переосмыслением бессмертного «Волшебника страны Оз».

Ориентировочно в апреле (хотя точная дата до сих пор неизвестна) Showtime обещает продолжить один из самых загадочных сериалов в истории «Твин Пикс», где главные роли исполнят все также, как и в 90-е, Шерил Ли и Кайл Маклоклен.

Что касается продолжения сериала «Побег», то основные события перенесутся в тюрьму Йемена, а главных героев воплотят Доминик Пурселл и Вентворт Миллер.

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