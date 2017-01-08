Харьков

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Военкоматы Харьковской области начали приписную кампанию

Военкоматы Харьковской области начали приписную кампанию
В Харьковской области стартовала приписная кампания юношей 2000 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах.
Как сообщили в Региональном медиацентре Минобороны, до 31 марта около 9 тыс. юношей, которым в этом году исполнится 17 лет, вызовут в военкоматы, где проверят их пригодность к военной службе и пославят на учет.

По словам офицеров Харьковского областного военкомата, в состав приписных комиссий вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур социального обеспечения.

"Это общегосударственное ежегодное мероприятие проводят для того, чтобы изучить, кто из юношей может быть призван на службу. Кстати, без приписного удостоверения юношей не примут на обучение в гражданские вузы, не выдадут загранпаспорта. Поэтому, советую подросткам своевременно прийти к нам и выполнить свой гражданский долг", - отметил заместитель военного комиссара области подполковник Александр Томашевский.

В ходе постановки на воинский учет выявят юношей и девушек, которые желают поступать в высшие военно-учебные заведения оборонного ведомства. По предварительным данным, в этом году в военные вузы планируется отобрать 300-500 юношей и девушек.

Напомним, в Харьковской области в 2016 году приписке при районных (городских) военкоматах подлежало около 9 тыс. человек, в 2015 г. - более 9 тыс. 500 юношей. В прошлом году примерно 10% юношей 1999 года рождения были признаны такими, которые не смогут служить в армии из-за серьезных болезней. Более 300 парней имели судимость и их тоже не возьмут в армию. Около 250 человек решили учиться в военно-учебных заведениях.

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