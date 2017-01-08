Военкоматы Харьковской области начали приписную кампанию

В Харьковской области стартовала приписная кампания юношей 2000 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах.

Как сообщили в Региональном медиацентре Минобороны, до 31 марта около 9 тыс. юношей, которым в этом году исполнится 17 лет, вызовут в военкоматы, где проверят их пригодность к военной службе и пославят на учет.По словам офицеров Харьковского областного военкомата, в состав приписных комиссий вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур социального обеспечения."Это общегосударственное ежегодное мероприятие проводят для того, чтобы изучить, кто из юношей может быть призван на службу. Кстати, без приписного удостоверения юношей не примут на обучение в гражданские вузы, не выдадут загранпаспорта. Поэтому, советую подросткам своевременно прийти к нам и выполнить свой гражданский долг", - отметил заместитель военного комиссара области подполковник Александр Томашевский.В ходе постановки на воинский учет выявят юношей и девушек, которые желают поступать в высшие военно-учебные заведения оборонного ведомства. По предварительным данным, в этом году в военные вузы планируется отобрать 300-500 юношей и девушек.Напомним, в Харьковской области в 2016 году приписке при районных (городских) военкоматах подлежало около 9 тыс. человек, в 2015 г. - более 9 тыс. 500 юношей. В прошлом году примерно 10% юношей 1999 года рождения были признаны такими, которые не смогут служить в армии из-за серьезных болезней. Более 300 парней имели судимость и их тоже не возьмут в армию. Около 250 человек решили учиться в военно-учебных заведениях.