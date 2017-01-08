Какие товары и услуги подорожают в 2017 году

В 2017 году прогнозируется рост цен на все потребительские товары. Инфляция, по мнению экспертов, значительно превысит заложенный в бюджетный план страны восьмипроцентный показатель.

С первого января вступили в силу новые, увеличенные акцизы на табачные изделия и алгокольные напитки.Ставка на сигареты возрастает на сорок процентов вместо запланированных ранее тридцати. Таким образом, табачные изделия средней ценовой категории подорожают, по прогнозам экспертов, на четыре-шесть гривен.На двадцать процентов возрастает акцизная ставка на алкогольные и слабоалкогольные напитки, на двенадцать процентов больше производители будут отдавать государству за свои крепленые и игристые вина.«Я не заметила огромных очередей за коньяком и до повышения цен. А с повышением цен я не думаю, что люди будут так активно в большом объеме покупать алкоголь. Таким образом, снизится прибыль производящих и продающих алкоголь. А предприятия вынуждены не снижать оптовые и розничные цены и попадают в ситуацию, когда им, наверное, нужно снижать качество. Качество ингридиентов, их стоимость, стоимость купажей», – рассказывает экономист Галина Назарова.Кроме того, в этом году украинцев ожидает еще несколько повышений коммунальных тарифов. Подорожает электроэнергия и, возможно, газ. Масштабнее проблема выглядит в контексте приватизации госпредприятий - когда компания энергетической отрасли попадает в частные руки, предусмотреть динамику роста расценок на ее услуги, говорят эксперты, вообще сложно.«Будет увеличиваться стоимость услуг, а значит, будут расти тарифы. Это будет, опять же, зависеть от конкретных компаний, которые придут, от их стратегии на рынке. Учитывая их монопольное положение на рынке, это будет достаточно ощутимо, если не будет никаких инструментов регулирования прибыльности со стороны государства», – утверждает экономист Максим Серпухов.А вот количество субсидий, которые предоставляет государство, в новом году из-за увеличения «минималки» значительно уменьшится. В то время, как растущие налоги, отмечают аналитики, «съедать» значительную часть надбавок к заработной плате.