В Харькове открылись пункты обогрева

Они функционируют во всех территориальных центрах социального обслуживания, а также в Харьковском центре реинтеграции бездомных. В каждом из них оборудован специальный уголок, где можно получить чай, печенье, передает сайт Харьковского горсовета
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В случае необходимости услугами пунктов обогрева может воспользоваться любой желающий.
Стационарные пункты обогрева
- Шевченковский районный территориальный центр социального обслуживания, пр. Победы, 77-а;
- Киевский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Багалея, 12;
- Слободской районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Щукина, 1;
- Холодногорский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Ленинградская, 30;
- Московский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Валентиновская, 23-г;
- Новобаварский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Власенко, 14;
- Индустриальный районный территориальный центр социального обслуживания, ул. 12 Апреля, 8/10;
- Немышлянская районный территориальный центр социального обслуживания, бул. Богдана Хмельницкого, 10-а;;
- Основянский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Богдана Хмельницкого, 13;
- Центр реинтеграции бездомных, ул. Мира, 102.