Харьков

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В Харькове открылись пункты обогрева

В Харькове открылись пункты обогрева
Стационарные пункты обогрева работают в Харькове.
Они функционируют во всех территориальных центрах социального обслуживания, а также в Харьковском центре реинтеграции бездомных. В каждом из них оборудован специальный уголок, где можно получить чай, печенье, передает сайт Харьковского горсовета.

В случае необходимости услугами пунктов обогрева может воспользоваться любой желающий.

Стационарные пункты обогрева

  • Шевченковский районный территориальный центр социального обслуживания, пр. Победы, 77-а;
  • Киевский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Багалея, 12;
  • Слободской районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Щукина, 1;
  • Холодногорский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Ленинградская, 30;
  • Московский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Валентиновская, 23-г;
  • Новобаварский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Власенко, 14;
  • Индустриальный районный территориальный центр социального обслуживания, ул. 12 Апреля, 8/10;
  • Немышлянская районный территориальный центр социального обслуживания, бул. Богдана Хмельницкого, 10-а;;
  • Основянский районный территориальный центр социального обслуживания, ул. Богдана Хмельницкого, 13;
  • Центр реинтеграции бездомных, ул. Мира, 102.

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