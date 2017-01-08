Здоровье

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Чем можно заразиться от долларовой купюры

Чем можно заразиться от долларовой купюры
Деньги содержат в себе бактерии стафилококка, пищевого расстройства, воспаления легких, а также вызывающие воспалительные процессы на коже.
По словам специалистов, деньги являются носителями опасных заболеваний. Ученые обнаружили на 1$ купюре около 300 видов бактерий.

Группа ученых из Нью-Йорка взяли образец из поверхности денежной купюры номиналом в 1$ и провели химический анализ его составляющих элементов. Выяснилось, что деньги содержали в себе бактерии стафилококка, пищевого расстройства, воспаления легких, а также вызывающие воспалительные процессы на коже. Самой неожиданной находкой оказался образец ДНК белого носорога.

Специалисты возглавляемые Джейном Карлтоном сообщили, что основной причиной наличия такого количества вредоносных бактерий обусловлено материалом, из которого сделаны банкноты. Пластиковые и полимерные деньги имеют меньший процент злокачественных объектов, чего нельзя сказать о хлопке. По словам исследователей, образцы долларовых купюр в разных странах существенно не отличаются друг от друга, за исключением связи между экономическим процветанием государства.

Впервые анализ поверхности доллара провели в 2010 году, но он изучается химиками и биологами до сих пор. Ученые утверждают, что пока эксперимент не завершен и только после получения окончательных результатов, они смогут дать официальных комментарий по поводу исследования.

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