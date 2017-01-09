Советы от ВХ

  • 176
    •  / 

Что делать, если ценник врет

Что делать, если ценник врет
Выбирала к Новому году подарок для мамы в магазине косметики и бытовых товаров. Присмотрела набор для душа — судя по ценнику, по акционной стоимости. Однако на кассе мне озвучили сумму на треть дороже, объяснив это тем, что акция на товар уже закончилась, а ценники просто не успели сменить. Можно ли в такой ситуации покупателю как-то отстоять свои права?
Ангелина
Что делать потребителю, если цены на ценнике и в чеке не совпадают, объяснили в Госпродпотребслужбе.

Частью 1 статьи 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора. Причем она должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги). Информация о продукции должна содержать в том числе данные о цене (тарифе), условия и правила приобретения продукции.

Частью 3 этой же статьи устанавливаются требования к ценнику. Так, продавец (исполнитель), реализующий продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы своего товара или одной его категории , а также цену одной стандартной единицы продукции. Надписи о цене должны быть четкими и простыми для понимания. Цена должна включать все налоги и неналоговые обязательные платежи, которые согласно законодательству уплачиваются потребителем при приобретении соответствующей продукции.

В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», субъекты хозяйствования,  осуществляющие расчетные операции в наличной или в безналичной форме (с применением платежных карточек, чеков, жетонов и т. п.), при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода обязаны реализовывать товары (оказывать услуги) при условии наличия ценника на товаре (меню, прейскуранта, тарифа на предоставляемую услугу) в денежной единице Украины.

Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 18 Закона Украины «О защите прав потребителей» нечеткие или двусмысленные положения договоров с потребителями толкуются в пользу потребителя.

— К сожалению, очень часто возникает ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике и рассчитывает заплатить именно такую сумму денег, однако при расчета на кассе оказывается, что цена на выбранный товар оказывается другой: как правило, выше, — говорят в Госпродпотребслужбе. — Без сомнений, в таком случае нарушены ваши права как потребителя. Следовательно, при возникновении соответствующих недоразумений при расчете за товар прежде всего следует обратиться к администрации магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке. Отказ продать вам товар по заявленной цене является опять-таки нарушением вашего права потребителя.

В случае отказа специалисты рекомендуют оставить соответствующую запись в книге отзывов и предложений. Также нелишним будет сразу же собрать доказательства нарушения ваших прав: сфотографировать ценник и, конечно же, сохранить чек. А затем обратиться с соответствующим заявлением в Госпродпотребслужбу или в суд.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4547 грн
100 USD 2702.09 грн
100 EUR 2861.25 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи