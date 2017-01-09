Что делать, если ценник врет

Выбирала к Новому году подарок для мамы в магазине косметики и бытовых товаров. Присмотрела набор для душа — судя по ценнику, по акционной стоимости. Однако на кассе мне озвучили сумму на треть дороже, объяснив это тем, что акция на товар уже закончилась, а ценники просто не успели сменить. Можно ли в такой ситуации покупателю как-то отстоять свои права?

Ангелина

Что делать потребителю, если цены на ценнике и в чеке не совпадают, объяснили в Госпродпотребслужбе.Частью 1 статьи 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора. Причем она должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги). Информация о продукции должна содержать в том числе данные о цене (тарифе), условия и правила приобретения продукции.Частью 3 этой же статьи устанавливаются требования к ценнику. Так, продавец (исполнитель), реализующий продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы своего товара или одной его категории , а также цену одной стандартной единицы продукции. Надписи о цене должны быть четкими и простыми для понимания. Цена должна включать все налоги и неналоговые обязательные платежи, которые согласно законодательству уплачиваются потребителем при приобретении соответствующей продукции.В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной или в безналичной форме (с применением платежных карточек, чеков, жетонов и т. п.), при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода обязаны реализовывать товары (оказывать услуги) при условии наличия ценника на товаре (меню, прейскуранта, тарифа на предоставляемую услугу) в денежной единице Украины.Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 18 Закона Украины «О защите прав потребителей» нечеткие или двусмысленные положения договоров с потребителями толкуются в пользу потребителя.— К сожалению, очень часто возникает ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике и рассчитывает заплатить именно такую сумму денег, однако при расчета на кассе оказывается, что цена на выбранный товар оказывается другой: как правило, выше, — говорят в Госпродпотребслужбе. — Без сомнений, в таком случае нарушены ваши права как потребителя. Следовательно, при возникновении соответствующих недоразумений при расчете за товар прежде всего следует обратиться к администрации магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке. Отказ продать вам товар по заявленной цене является опять-таки нарушением вашего права потребителя.В случае отказа специалисты рекомендуют оставить соответствующую запись в книге отзывов и предложений. Также нелишним будет сразу же собрать доказательства нарушения ваших прав: сфотографировать ценник и, конечно же, сохранить чек. А затем обратиться с соответствующим заявлением в Госпродпотребслужбу или в суд.