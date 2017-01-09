В харьковских магазинах появились ювелирные изделия с оккупированных территорий 9 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В связи с обнародованием информации о появлении отпечатков пробирного клейма ДНР на ювелирных и бытовых изделиях из драгоценных металлов и возможной реализации этой продукции на потребительском рынке в Госпродпотребслужбе разъяснили покупателям, что делать в такой ситуации.