В харьковских магазинах появились ювелирные изделия с оккупированных территорий

Прежде всего в ведомстве отмечают: реализация данной продукции является незаконной.
Торговля ювелирными изделиями без оттисков государственного пробирного клейма Украины или документов, подтверждающих их качество, запрещается. Субъекты хозяйственной деятельности несут ответственность согласно законодательству за торговлю на территории Украины ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, которые не имеют отпечатка государственного пробирного клейма или имеют признаки поддельного государственного пробирного клейма. Поэтому, если вы случайно купили такой товар, обращайтесь с жалобой в Госпродпотребслужбу.
В тексте жалобы необходимо указать наименование и местонахождение предприятия. Без этой информации невозможно осуществить проверку. Эти сведения должны быть указаны в фискальном чеке и в книге жалоб и предложений, которая размещается в уголке потребителя и должна быть предоставлена по требованию покупателя.
Госпродпотребслужбой будут приниматься исчерпывающие меры по недопущению дальнейшей реализации незаконной продукции на потребительском рынке.
Зачем клеймят ювелирные изделия?
Государственное пробирное клеймо — это знак установленного единого образца, удостоверяющий ценность изделий из драгоценных металлов. Описание государственного пробирного клейма и его форма утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.