Общество

  • 161
    •  / 

В Большой Даниловке хвалят почтальонов

В Большой Даниловке хвалят почтальонов
Почтальон, приносящий весточку от родственников и друзей, доставляющий пенсию и продукты старикам, — высокоуважаемый человек, которого всегда рады видеть на пороге дома жители поселка Большая Даниловка.
О чем и написали в своем письме в редакцию «Вечернего Харькова».

Кто сказал, что почтальона заменит интернет? Ничего подобного – «толстая сумка на ремне» у почтальонов по-прежнему до отказа набита бумажной корреспонденцией и товаром первой необходимости. Порой работа почтальона сродни труду социального работника – пожилые люди без его помощи не обходятся: одним – купить в аптеке лекарства, другим — сходить за хлебом или молоком. А сколько живет среди нас пожилых одиноких людей вдали от родственников, которые испытывают нехватку общения: для них приход почтальона —  настоящий праздник!

«Тяжелая физическая и моральная работа у почтальона. Наш поселок – Большая Даниловка растянулся почти на 15 километров (от начала пос. Жуковского до границы с Циркунами), где проживает около 10000 человек, триста из которых – пенсионеры. Вот и приходится почтальону с двадцатикилограммовой сумкой на плече топтать грязь осенью и мерзнуть зимой, дабы обрадовать своим визитом людей на участке, с нетерпением ожидающих письма, свежей газеты или пенсии. Декада выплаты пенсий вообще самая тяжелая. В это время  пожилые люди могут себе позволить какие-то покупки. Зная это, почтальоны нагружают свои сумки товарами первой необходимости – бытовой химией, мелкой галантереей, консервами, конфетами, печеньем... Сумки становятся буквально неподъемными», – пишет зампредседателя советов самоуправления пос. Большая Даниловка Иван Ярмак.

А ушедший год, по его словам, выдался для почтовиков 107-го отделения особенно тяжелым.

– В буквальном смысле им приходилось работать за двоих, – рассказывает Иван Ярмак. – Скоропостижно скончалась завотделением связи Н.И. Ключко. Ее заменила опытный оператор Тамара Александровна Кушпит, которая работает без помощницы. Вышла на пенсию почтальон Т.М. Котляр – ей замены пока не нашлось.

На помощь пришла молодежь – Татьяна Куцан и Анжела Ярмак.

– Их стажировала заслуженный почтальон Украины Вера Павловна Свидло. Сама она, посвятив 22 года родному отделению связи, сменила место жительства. Но, к счастью, через год вернулась в родной коллектив, – рассказывает Иван Ярмак.

Жители Большой Даниловки очень ценят работу своих почтальонов и от всего сердца поздравляют их с Новым годом!

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4547 грн
100 USD 2702.09 грн
100 EUR 2861.25 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи