В Большой Даниловке хвалят почтальонов 9 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Почтальон, приносящий весточку от родственников и друзей, доставляющий пенсию и продукты старикам, — высокоуважаемый человек, которого всегда рады видеть на пороге дома жители поселка Большая Даниловка.