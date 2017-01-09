В Большой Даниловке хвалят почтальонов

О чем и написали в своем письме в редакцию «Вечернего Харькова»
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Кто сказал, что почтальона заменит интернет? Ничего подобного – «толстая сумка на ремне» у почтальонов по-прежнему до отказа набита бумажной корреспонденцией и товаром первой необходимости. Порой работа почтальона сродни труду социального работника – пожилые люди без его помощи не обходятся: одним – купить в аптеке лекарства, другим — сходить за хлебом или молоком. А сколько живет среди нас пожилых одиноких людей вдали от родственников, которые испытывают нехватку общения: для них приход почтальона — настоящий праздник!
«Тяжелая физическая и моральная работа у почтальона. Наш поселок – Большая Даниловка растянулся почти на 15 километров (от начала пос. Жуковского до границы с Циркунами), где проживает около 10000 человек, триста из которых – пенсионеры. Вот и приходится почтальону с двадцатикилограммовой сумкой на плече топтать грязь осенью и мерзнуть зимой, дабы обрадовать своим визитом людей на участке, с нетерпением ожидающих письма, свежей газеты или пенсии. Декада выплаты пенсий вообще самая тяжелая. В это время пожилые люди могут себе позволить какие-то покупки. Зная это, почтальоны нагружают свои сумки товарами первой необходимости – бытовой химией, мелкой галантереей, консервами, конфетами, печеньем... Сумки становятся буквально неподъемными», – пишет зампредседателя советов самоуправления пос. Большая Даниловка Иван Ярмак.
А ушедший год, по его словам, выдался для почтовиков 107-го отделения особенно тяжелым.
– В буквальном смысле им приходилось работать за двоих, – рассказывает Иван Ярмак. – Скоропостижно скончалась завотделением связи Н.И. Ключко. Ее заменила опытный оператор Тамара Александровна Кушпит, которая работает без помощницы. Вышла на пенсию почтальон Т.М. Котляр – ей замены пока не нашлось.
На помощь пришла молодежь – Татьяна Куцан и Анжела Ярмак.
– Их стажировала заслуженный почтальон Украины Вера Павловна Свидло. Сама она, посвятив 22 года родному отделению связи, сменила место жительства. Но, к счастью, через год вернулась в родной коллектив, – рассказывает Иван Ярмак.
Жители Большой Даниловки очень ценят работу своих почтальонов и от всего сердца поздравляют их с Новым годом!