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Какие сюрпризы готовит «Французская весна-2017»

фото: Михаил Кучнев

Какие сюрпризы готовит «Французская весна-2017»
Пиар-кампания фестиваля стартует в конце февраля — начале марта, однако «Вечернему Харькову» удалось приоткрыть завесу тайны.
Как рассказал Почетный консул Французской Республики в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Сергей Политучий, фестиваль предваряет ряд мартовских мероприятий в рамках Дней Франкофонии.

Так, 18 марта запланирована ночь диджеев. 28 марта гости фестиваля смогут посмотреть музыкально-литературный спектакль в театре Шевченко. Между этими датами в муниципальной галерее будет представлена интересная выставка французских фотографов  — с 14 по 28 марта.

— Как всегда, это будут мероприятия в совершенно разных сферах — науке, живописи, литературе, музыке, театре. Планируются чтения произведений современных французских авторов, возможно, кто-то из них приедет. Будет несколько музыкальных коллективов, выставка французских художников в художественном музее. Ближе к весне харьковчане узнают все подробности, — отметил Сергей Политучий.

Непосредственно сама «Французская весна» стартует 7 апреля  спектаклем «Антигона» в ХНАТОБе. Это совместный франко-украинский проект по трагедии древнегреческого драматурга Софокла. В спектакле задействован Dakh Daughters — украинский женский театрально-музыкальный коллектив, выступающий в жанрах «фрик-кабаре» и театрального перфоманса. 18 апреля в ХНАТОБе состоится модерн-балет «Перемещение» от Zarbat.
Кроме того, как обычно, запланирован показ французских фильмов и «Ночь короткого метра» в кинотеатрах города.

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