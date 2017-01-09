Культура

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Этнические украшения можно носить ежедневно

Этнические украшения можно носить ежедневно
Харьковские мастерицы предложили миниатюрную альтернативу вышиванкам — украшения с украинским акцентом, которые могут быть уместны и на детских колыбельках, и на молодежных джинсах, и на строгой офисной одежде.
В арсенале мастериц творческой мастерской «Этноброшки&Экоштучки» — уникальные броши, которые можно носить на блузке, на свитере, пальто, шарфе или снуде; серьги с мельчайшими, буквально ювелирными стежками; удивительные колье из льняных нитей; вышитые перстни и дресс-клипсы — украшения-зажимы, которыми можно закрепить палантин или шарф, украсить сумку,  или рюкзак, прикрепить на пояс джинсов, на воротник пиджака или пальто.

Украина должна быть стильной и аккуратной


— Вышивка — это еще детское мое увлечение, которое во взрослой жизни я совмещала с основной работой (по специальности я юрист): вышивала картины, сорочки, рушники для себя, друзей и родственников, — рассказывает одна из мастериц Ирина Еременко. — Но однажды произошел некий толчок. С начала военного конфликта в Донбассе я вместе с волонтерами групп «Берегиня» и «Становись рядом» делала защитные сетки для наших бойцов. Как-то у нас встал вопрос, как заработать средства на закупку материалов для сеток, и я стала думать, что же можно предложить иностранцам для продажи. Одновременно возникла проблема — в Харькове невозможно было найти достойных сувениров в виде традиционной украинской вышивки. Прежде чем родилась идея создать этноукрашения, я долго экспериментировала. Хотелось создать что-то украинское, теплое. У каждого своя цель, и когда Украина оказалась в беде, я поняла, что моя миссия — пропагандировать нашу страну. Я хочу, чтобы она выглядела так же, как моя брошка, — была стильной и аккуратной.

Вышитые броши уместны даже в офисе


За основу в своей работе Ирина Еременко взяла очень популярную в Европе австрийскую микровышивку петит-поинт. Первой стала вышитая на домотканном полотне брошь в деревянной оправе, затем появилась целая коллекция изящных вышитых украшений из льна, дерева и серебра: серьги, броши, подвески, браслеты, колье из бусинок на льняных нитях.

— Украинские венки и шаровары занимают свое безусловное место, но я думаю, что в обычной жизни есть место нашей вышивке и узорам, которые могут быть очень современными. Своей коллекцией я призываю носить этноизделия ежедневно, — делится Ирина Еременко. — Они уместны и с джинсами, и на рюкзаках, великолепно вписываются и в офисный стиль.

В каждом украшении зашифрованы многовековые послания


Многие рисунки для своих изделий Ирина Еременко берет из старинных этнографических сборников, в которых дается трактовка украинских узоров.
В маленьких вышитых украшениях зашифрованы пожелания благополучия, красоты и женственности, целомудрия и добродетельности. Но главным оберегом для украинцев Ирина Еременко считает восьмиконечную звезду.

— Восьмиконечная звезда, которую украинцы издавна любовно называли «полной ружей», «рожечкою», то есть цветущей розой — это наш алтарь, самый главный украинский оберег, — говорит Ирина. — Звезда из восьми лепестков чрезвычайно часто встречается в украинской вышивке, ткачестве, коврах, писанках, гончарстве.

Гирлянду можно связать крючком


Ирина Еременко придумала обереги-украшения даже для будущих мам. Так возник комплект «Мамина леля».

— Леля — это ребенок. «Мамина леля» — двойная брошь: большая и маленькая. Моя идея была в том, что беременная женщина надевает две броши: берегиню (ее брошь) и маленькую брошь для будущего ребенка (на них или мальва, или треугольный символ лельник — оберег для детей). Беременная женщина носит две броши, а после рождения ребенка детская брошь перевешивается на коляску, потом на одежду.

К Новому году и Рождеству коллекция пополнилась елочным хэнд-мэйд декором.

— Когда я делала эти вещицы, думала о том, что такой декор гораздо лучше, чем шаблонные китайские игрушки, — признается мастерица. — В елочных украшениях я собрала символы-послания, которые так необходимы в Новый год и Рождество: я вышила восьмиконечную звезду, связала крючком елочные бусы, гирлянды, новогодние шарики и рукавички — символ домашнего уюта и родственной заботы.

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