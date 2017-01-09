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«Цветы запоздалые»: каких сюрпризов ждать от коктейля из алкоголя и лекарств

«Цветы запоздалые»: каких сюрпризов ждать от коктейля из алкоголя и лекарств
Столкнулся с неприятным сюрпризом: выпил на Новый год успокоительное, а во время застолья после двух-трех рюмок оказался в другом измерении — состояние было кошмарное. Хотелось бы в знать, какие лекарства нельзя смешивать со спиртным и каких последствий можно ждать от такого коктейля?
Семен

От каких лекарств можно потерять память


— Несовместимых с алкоголем препаратов очень много и однозначно безопасной комбинации лекарств и алкоголя не существует, — отвечает заведующий кафедрой биологической химии Национального фармацевтического университета профессор Андрей Загайко. — В частности, нельзя совмещать многие препараты, которые применяют при аритмии сердца и артериальной гипертензии, поскольку при сочетании с алкоголем возможен ортостатический коллапс. Это состояние, когда при резком изменении положения тела или при длительном стоянии происходит резкое снижение артериального давления, у человека темнеет в глазах, наступает резкая слабость, он может потерять сознание и даже на некоторое время утратить память. Несовместимы с алкоголем и адреномиметики, которые применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы — в подобном сочетании возможно, наоборот, резкое повышение артериального давления, развитие тахикардии. Такую же реакцию может вызвать и применение сосудосуживающих капель от насморка и капель для носа, в состав которых входят адреномиметики. Нельзя совмещать с алкоголем нитроглицерин — может сильно снизиться артериальное давление.

Возможны остановка дыхания и летальный исход


Специалист предупреждает, что ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем барбитураты — например, фенобарбитал или корвалол. Особенно коварны производные барбитуратов в сочетании с алкоголем: возможно сильное угнетение центральной нервной системы, остановка дыхания и летальный исход. А при сочетании алкоголя с транквилизаторами не исключено серьезное поражение центральной нервной системы, резкое падение артериального давления и развитие коллапса. Ни в коем случае нельзя вместе с алкоголем принимать антидепрессанты — возможно угнетение центральной нервной системы вплоть до развития коматозного состояния.

Обильные возлияния и анальгетики несовместимы


Нередко после обильных возлияний за праздничным столом народ мается головной болью и глотает анальгетики и другие обезболивающие.

— После приема парацетамола побочные явления резко усиливаются, особенно гепатотоксичное воздействие, — рассказывает Андрей Загайко. — Например, после приема парацетамола может возникнуть серьезная нагрузка на печень вплоть до развития печеночной недостаточности. К слову, случаи летальных исходов после сочетания алкоголя и парацетамола — далеко не редкость. Об этом стоит помнить, принимая и средства для снятия симптомов при ОРВИ и гриппе, в состав которых входит парацетамол.

Для снятия головной боли не стоит уповать на препараты на основе ибупрофена: от сочетания с алкоголем могут возникнуть тошнота, рвота, значительное понижение температуры тела. А самое опасное последствие такого сочетания — это увеличение риска развития желудочно-кишечных кровотечений.

Как алкоголь сочетается с антибиотиками


— Очень опасно сочетание алкоголя с антибиотиками — например, при действии на организм алкоголя и левомицетина, метронидазола, цефалоспориновых антибиотиков могут возникнуть дрожь, затрудненное дыхание и удушье, учащение сердцебиение, покраснение лица, повышение температуры. Мало того, нередки случаи, когда возникает безосновательное ощущение страха. Это состояние называется дисульфирамоподобный синдром — предупреждает Андрей Загайко. — Ни в коем случае нельзя принимать с алкоголем антикоагулянты — препараты для лечения тромбозов. В этом случае возможно усиление фармакологического эффекта — вплоть до развития кровоизлияний и инсультов. Очень нежелательно принимать в дни застолий противоаллергенные и антигистаминные препараты: такой микс может вызвать угнетение центральной нервной системы.

Когда лучше принимать лекарства


— Алкоголь превращается в организме в ацетальдегид, и в состоянии опьянения у человека происходит слабое отравление этим веществом, -— объясняет Андрей Загайко. — Чаще всего алкоголь расширяет сосуды, но нередко сразу после расширения под воздействием алкоголя происходит их сужение. Реакция организма во многом зависит от индивидуальной переносимости и активности в организме фермента алкогольдегидрогеназы.

Лекарственные препараты не стоит применять ни до, ни после приема алкоголя, предупреждает специалист. В крайнем случае между приемом препарата и алкоголя (или наоборот) должна быть пауза не меньше четырех часов, а еще лучше — сделать перерыв хотя бы в шесть часов. Но вот что касается антибиотиков, эти препараты специалист не рекомендует принимать даже в день приема алкоголя.

Кроме того, профессор советует учесть еще один нюанс. После приема пациентом алкоголя применение наркозных препаратов может привести к остановке сердца.

Контрацептивы могу оказаться бесполезными


Что касается гормональных препаратов, их активность под воздействием алкоголя уменьшается, и препарат может оказаться бесполезным. К слову, прием таких препаратов вместе со спиртным может дать неожиданный результат — например, могут не подействовать гормональные контрацептивы, поэтому после праздников вовсе не исключен «побочный эффект» в виде нежелательной беременности.

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ОН Клиник Харків

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