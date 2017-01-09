Харьков

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Где в Харькове можно попробовать настоящую грузинскую ачму

Харьковчане и гости города уже успели оценить неповторимый вкус блюд грузинской кухни, которыми теперь потчуют посетителей в кафе «Кристалл».
Одна из самых колоритных кухонь мира стала для харьковчан еще ближе — в любимом многими поколениями харьковчан — семейном кафе «Кристалл» помимо традиционных десертов теперь можно насладиться яркой, вкусной, ароматной и запоминающейся с первого кусочка грузинской кухней: хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани, слоеный пирог — ачма и гурийские пирожки, суп харчо и хинкали. А также напитки на любой вкус, в частности мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски.

Сыр для грузин — один из самых важных продуктов. Он может быть копченым или жареным, печеным или сырым. В каждом районе Грузии готовят собственный сыр: в Джавахети — корибский и тушеный, в Мтиулети — бараний гуда, в Имерети — мягкий, мятный гадазелили, Мегрелия славится сыром сулугуни.

Сыр добавляют во многие блюда. К примеру, ачма представляет собой многослойный пирог с начинкой из сыра, прокладываемой между слоями. Если вам предложат попробовать кусочек ачмы — вы не сможете отказаться от ароматного, сочного пирога с золотистой сырной корочкой. Его вкус просто незабываем.

Относится ачма к популярной грузинской кухне, но рецептура проста и ее можно удачно адаптировать под украинские, так что хозяйки сами могут попробовать овладеть искусством его приготовления. Главный принцип — тесто заводится несладкое и и раскатывается довольно тонкими пластами, а сыр подбирается только соленый, например сулугуни или брынза.

Для ачмы нам понадобятся: 500 г сыра, 400 г муки, 200 г сметаны, 170 г сливочного масла, полстакана воды, три яйца, соль по вкусу. Форму для выпекания лучше подбирать с высокими бортиками, хотя это не принципиально.

Из воды, соли, муки и яиц замесить тугое тесто и оставить на полчаса настояться.
А пока нужно растопить масло на водяной бане, натереть сыр на крупной терке, смешать его со сметаной и маслом.

Настоявшееся тесто разделить на девять частей. Одна из них должна быть побольше остальных. Самую большую часть теста раскатать в тонкий пласт и выложить его на дно формы с высокими бортиками. Пласт должен покрывать всю внутреннюю часть формы, включая боковые стороны. Смазать обильно маслом. Поставить кипятить воду в кастрюле, а рядом поставить миску с холодной водой. Далее раскатать по размеру формы оставшиеся части теста. Когда вода закипит, опускать каждый пласт по очереди в кипяток на две минуты и сразу обмакивать в холодной воде.

На самый нижний (сырой) пласт, который находится в форме, выложить один отварной и посыпать сыром. То же проделать с остальными пластами. Затем закрыть пирог бортиками из теста (от нижнего пласта). Смазать его сливочным маслом и отправить в горячую духовку (до 200°С) на 30–40 минут. Достав из духовки, смазать маслом еще раз, плотно накрыть чистым полотенцем или бумагой и отставить на 10–15 минут.
Если же хотите попробовать настоящую ачму с грузинским акцентом — добро пожаловать в «Кристалл».

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