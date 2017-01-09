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«Золотой глобус»: создатели мюзикла «Ла ла Лэнд» празднуют триумф

«Золотой глобус»: создатели мюзикла «Ла ла Лэнд» празднуют триумф
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
Традиционно, на "Золотых глобусах" отмечают драматические и комедийные фильмы (или мюзиклы) и сериалы, разделенные на категории "драма", "комедия" и "мини-сериал".

Мюзикл Дэмиена Шазелла стал первым в истории этой награды фильмом, получившим 7 наград – "Ла Ла Лэнд" победил в каждой номинации, в которой его выдвинули.

Три награды – за актерские работы – забрал мини-сериал "Ночной администратор" Сюзанны Бир. Два приза – у французского фильма "Она" Пола Верхувена. Фильм стал победителем в "иностранной номинации", а также награду за актерскую работу получила исполнительница главной роли Изабель Юппер.


Список победителей (фильмы)

Лучший драматический фильм: "Лунный свет".

Лучшая актриса в драме: Изабель Юппер, "Она".

Лучший актер в драматическом фильме: Кэйси Аффлек, "Манчестер у моря".

Лучшая комедия или мюзикл: "Ла Ла Лэнд".

Лучший режиссер: Дэмиен Шазелл, "Ла Ла Лэнд".

Лучший сценарий: Дэмиен Шазелл за "Ла Ла Лэнд".

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд".

Лучший актер в комедии или мюзикле: Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд".

Лучшая женская роль второго плана в фильме: Виола Дэвис за роль в "Оградах".

Приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме достался Аарону Тейлору-Джонсону за роль в "Ночных животных" Тома Форда.

Лучшая песня к фильму: "City of Stars" из фильма "Ла Ла Лэнд".

Лучшая музыка к фильму: "Ла Ла Лэнд" (композитор Джастин Гурвиц).

Лучший иностранный фильм: "Она" Поля Верхувена.

Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис".

Список победителей (сериалы)

Лучший драматический сериал: "Корона".

Лучшая актриса в драматическом сериале: Клэр Фой за роль молодой Елизаветы II в сериале "Корона".

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон за сериал "Голиаф".

Лучший комедийный сериал: "Атланта".

Лучший актер в комедийном сериале: Дональд Гловер, "Атланта".

Лучшая актриса в комедийном сериале: Трейси Эллис Росс за сериал "Black-ish".

Лучший мини-сериал: "Народ против О. Джей Симпсона. Американская история преступлений".

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон ("Народ против О.Джей Симпсона").

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Том Хиддлстон за "Ночного администратора".

Лучшая женская роль второго плана в сериале: Оливия Коулман за роль в "Ночном администраторе".

Лучший актер второго плана в сериале: Хью Лори ("Ночной администратор").

Ведущим церемонии выступил известный телеведущий и актер Джимми Фэллон.

Премию имени Сесиля Б де Милля за достижения в кинематографе получила Мэрил Стрип.

В этом году фаворитами на получение наград стали драма "Лунный свет" Барри Дженкинса (6 номинаций) и мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла (7 номинаций).

В 2016 году лучшими фильмами на "глобусах" стали "Выживший" и "Марсианин".

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