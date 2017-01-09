«Золотой глобус»: создатели мюзикла «Ла ла Лэнд» празднуют триумф

Традиционно, на "Золотых глобусах" отмечают драматические и комедийные фильмы (или мюзиклы) и сериалы, разделенные на категории "драма", "комедия" и "мини-сериал".
Мюзикл Дэмиена Шазелла стал первым в истории этой награды фильмом, получившим 7 наград – "Ла Ла Лэнд" победил в каждой номинации, в которой его выдвинули.
Три награды – за актерские работы – забрал мини-сериал "Ночной администратор" Сюзанны Бир. Два приза – у французского фильма "Она" Пола Верхувена. Фильм стал победителем в "иностранной номинации", а также награду за актерскую работу получила исполнительница главной роли Изабель Юппер.
Список победителей (фильмы)
Лучший драматический фильм:
"Лунный свет".
Лучшая актриса в драме:
Изабель Юппер, "Она".
Лучший актер в драматическом фильме:
Кэйси Аффлек, "Манчестер у моря".
Лучшая комедия или мюзикл:
"Ла Ла Лэнд".
Лучший режиссер:
Дэмиен Шазелл, "Ла Ла Лэнд".
Лучший сценарий:
Дэмиен Шазелл за "Ла Ла Лэнд".
Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд".
Лучший актер в комедии или мюзикле:
Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд".
Лучшая женская роль второго плана в фильме:
Виола Дэвис за роль в "Оградах".
Приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме
достался Аарону Тейлору-Джонсону за роль в "Ночных животных" Тома Форда.
Лучшая песня к фильму:
"City of Stars" из фильма "Ла Ла Лэнд".
Лучшая музыка к фильму:
"Ла Ла Лэнд" (композитор Джастин Гурвиц).
Лучший иностранный фильм:
"Она" Поля Верхувена.
Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис".
Список победителей (сериалы)
Лучший драматический сериал:
"Корона".
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Клэр Фой за роль молодой Елизаветы II в сериале "Корона".
Лучшим актером в драматическом сериале
стал Билли Боб Торнтон за сериал "Голиаф".
Лучший комедийный сериал:
"Атланта".
Лучший актер в комедийном сериале:
Дональд Гловер, "Атланта".
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Трейси Эллис Росс за сериал "Black-ish".
Лучший мини-сериал:
"Народ против О. Джей Симпсона. Американская история преступлений".
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
Сара Полсон ("Народ против О.Джей Симпсона").
Лучший актер в мини-сериале или телефильме:
Том Хиддлстон за "Ночного администратора".
Лучшая женская роль второго плана в сериале:
Оливия Коулман за роль в "Ночном администраторе".
Лучший актер второго плана в сериале:
Хью Лори ("Ночной администратор").
Ведущим церемонии выступил известный телеведущий и актер Джимми Фэллон.
Премию имени Сесиля Б де Милля за достижения в кинематографе
получила Мэрил Стрип.
В этом году фаворитами на получение наград стали драма "Лунный свет" Барри Дженкинса (6 номинаций) и мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла (7 номинаций).
В 2016 году лучшими фильмами на "глобусах" стали "Выживший" и "Марсианин".