«Золотой глобус»: создатели мюзикла «Ла ла Лэнд» празднуют триумф

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Список победителей (фильмы)

Список победителей (сериалы)

Традиционно, на "Золотых глобусах" отмечают драматические и комедийные фильмы (или мюзиклы) и сериалы, разделенные на категории "драма", "комедия" и "мини-сериал".Мюзикл Дэмиена Шазелла стал первым в истории этой награды фильмом, получившим 7 наград – "Ла Ла Лэнд" победил в каждой номинации, в которой его выдвинули.Три награды – за актерские работы – забрал мини-сериал "Ночной администратор" Сюзанны Бир. Два приза – у французского фильма "Она" Пола Верхувена. Фильм стал победителем в "иностранной номинации", а также награду за актерскую работу получила исполнительница главной роли Изабель Юппер."Лунный свет".Изабель Юппер, "Она".Кэйси Аффлек, "Манчестер у моря"."Ла Ла Лэнд".Дэмиен Шазелл, "Ла Ла Лэнд".Дэмиен Шазелл за "Ла Ла Лэнд".Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд".Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд".Виола Дэвис за роль в "Оградах".Приз задостался Аарону Тейлору-Джонсону за роль в "Ночных животных" Тома Форда."City of Stars" из фильма "Ла Ла Лэнд"."Ла Ла Лэнд" (композитор Джастин Гурвиц)."Она" Поля Верхувена.Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис"."Корона".Клэр Фой за роль молодой Елизаветы II в сериале "Корона".стал Билли Боб Торнтон за сериал "Голиаф"."Атланта".Дональд Гловер, "Атланта".Трейси Эллис Росс за сериал "Black-ish"."Народ против О. Джей Симпсона. Американская история преступлений".Сара Полсон ("Народ против О.Джей Симпсона").Том Хиддлстон за "Ночного администратора".Оливия Коулман за роль в "Ночном администраторе".Хью Лори ("Ночной администратор").Ведущим церемонии выступил известный телеведущий и актер Джимми Фэллон.получила Мэрил Стрип.В этом году фаворитами на получение наград стали драма "Лунный свет" Барри Дженкинса (6 номинаций) и мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла (7 номинаций).В 2016 году лучшими фильмами на "глобусах" стали "Выживший" и "Марсианин".