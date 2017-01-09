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Министерство обороны разъяснило нюансы призыва офицеров запаса

Министерство обороны разъяснило нюансы призыва офицеров запаса
В Минобороны рассказали подробности о призыве офицеров запаса, которые не служили в армии, а закончили военные кафедры вузов.
«Это, будем так говорить, аналог срочной военной службы, но к ней будут привлекаться граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерское звание младшего лейтенанта запаса и которые не проходили военной службы», – сказано в сообщении МОУ.

При этом срок службы будет составлять 18 месяцев, тогда как заключение контрактов будет зависеть от категории военнослужащих. Для лиц рядового состава срок контракта будет составлять до 3 лет, для лиц сержантского состава – от 3 до 5 лет, для лиц офицерского состава – от 2 до 10 лет.

«Мы планируем проводить призыв офицеров запаса ежеквартально. Приблизительно первый набор будет в феврале месяце», – отметил в.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.

По его словам, законодательством предусмотрено сохранение за ними рабочего места и заработной платы.

Таким образом Генштаб надеется сформировать первичные офицерские должности, часть призывников в дальнейшем останется на контракте, отметил Андрусяк, добавив, что эти офицеры после прохождения определенной подготовки также будут направлены на службу в зону АТО.

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