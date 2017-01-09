Названа главная проблема мировой науки
9 января 2017 г.
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9 января 2017 г.
Более трети представленных в сети статей, как показали ученые, написаны не на английском языке. Конкретные цифры специалисты привели, рассмотрев свою предметную область, зоологию, и посвященные ей публикации на платформе Google Scholar.
Авторы исследования обращают внимание на важность перевода публикаций на английский язык, который, с их точки зрения, фактически выполняет роль лингва франка в научном мире.
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