Названа главная проблема мировой науки

Британские ученые назвали основную, по их мнению, проблему мировой науки.

Она заключается в том, что исследования не публикуются на английском языке и поэтому не получают широкую известность.

Более трети представленных в сети статей, как показали ученые, написаны не на английском языке. Конкретные цифры специалисты привели, рассмотрев свою предметную область, зоологию, и посвященные ей публикации на платформе Google Scholar.



Оказалось, что из 75 тысяч документов, включающих в себя статьи, книги и диссертации, 35,6 процента не были переведены на английский. Из них 12,6 процента написаны на испанском языке, 10,3 — португальском, 6 — китайском и 3 — французском. Всего публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках.

Авторы исследования обращают внимание на важность перевода публикаций на английский язык, который, с их точки зрения, фактически выполняет роль лингва франка в научном мире.