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Названа главная проблема мировой науки

Названа главная проблема мировой науки
Британские ученые назвали основную, по их мнению, проблему мировой науки.
Она заключается в том, что исследования не публикуются на английском языке и поэтому не получают широкую известность.

Более трети представленных в сети статей, как показали ученые, написаны не на английском языке. Конкретные цифры специалисты привели, рассмотрев свою предметную область, зоологию, и посвященные ей публикации на платформе Google Scholar.

Авторы исследования обращают внимание на важность перевода публикаций на английский язык, который, с их точки зрения, фактически выполняет роль лингва франка в научном мире.

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