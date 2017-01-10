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Китай испытал самолет на водородном топливе

Китай испытал самолет на водородном топливе
КНР стала третьей страной в мире, которая успешно провела испытания самолета на водородных топливных элементах.
Ранее это удавалось сделать США и Германии.

Первый полет модели состоялся в городе Шэньян, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин. Самолет создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на основе аппарата RX1E, на котором установлен электрический двигатель.

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