Ким Кардашьян раскрыла секрет новой коллекции Yeezy
9 января 2017 г.
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9 января 2017 г.
Речь идет о ботильонах на шнуровке песочного цвета и спортивных штанах с надписью Calabasas. На последних нарисованы три полоски, что является отсылкой к традиционной символике adidas.
Никаких комментариев Кардашьян не дала. Ожидается, что новая коллекция будет представлена на Неделе моды в Нью-Йорке этой зимой.
Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Последняя была представлена в начале сентября 2016 года в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
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