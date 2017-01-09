Чем привлекает французов Харьков?

Бизнес с Украиной возможен!

Украине необходим позитивный имидж

Франция поддерживает безвиз для Украины

Харьковские студенты могут получить двойной диплом

Личное дело

Сергей Яковлевич Политучий родился 14 марта 1954 года в г. Аткарск Саратовской области. После прохождения службы в армии поступил в Саратовский политехнический институт (квалификация — инженер-экономист).

1980–1981 гг. — старший инженер ПО «Харьковгаз». 1981–1989 гг. — начальник отдела труда и заработной платы управления ЖКХ Харьковского облисполкома. 1989–1991 — замдиректора по экономике харьковского филиала совместного советско-американского предприятия «Новые информационные технологии». 1991–1997 гг. — директор ООО «НПП «Фактор». 1997–2002 — директор харьковского филиала ГП «Редакция журнала «Вестник налоговой службы Украины». 2002–2005 — гендиректор ООО «ИД «Фактор», затем — президент ООО «НПП «Фактор».

2005–2006 — первый вице-мэр г. Харькова.

С 2002 по 2006 года был депутатом Харьковского горсовета, возглавлял комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов.

Заслуженный экономист Украины, сертифицированный аудитор, кандидат экономических наук. Президент общественной организации «Ротари-клуб Харьков-сити», член правления ГО «Разом», соучредитель БФ «Мир и порядок», Глава наблюдательного совета БФ громады Харькова «Толока», вице-президент Харьковского офиса Европейской бизнес-ассоциации.

Женат, двое детей. родился 14 марта 1954 года в г. Аткарск Саратовской области. После прохождения службы в армии поступил в Саратовский политехнический институт (квалификация — инженер-экономист).1980–1981 гг. — старший инженер ПО «Харьковгаз». 1981–1989 гг. — начальник отдела труда и заработной платы управления ЖКХ Харьковского облисполкома. 1989–1991 — замдиректора по экономике харьковского филиала совместного советско-американского предприятия «Новые информационные технологии». 1991–1997 гг. — директор ООО «НПП «Фактор». 1997–2002 — директор харьковского филиала ГП «Редакция журнала «Вестник налоговой службы Украины». 2002–2005 — гендиректор ООО «ИД «Фактор», затем — президент ООО «НПП «Фактор».2005–2006 — первый вице-мэр г. Харькова.С 2002 по 2006 года был депутатом Харьковского горсовета, возглавлял комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов.Заслуженный экономист Украины, сертифицированный аудитор, кандидат экономических наук. Президент общественной организации «Ротари-клуб Харьков-сити», член правления ГО «Разом», соучредитель БФ «Мир и порядок», Глава наблюдательного совета БФ громады Харькова «Толока», вице-президент Харьковского офиса Европейской бизнес-ассоциации.Женат, двое детей.

— Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Меня зовут Виктор Дмитриевич. Почетное консульство Французской республики открылось в Харькове сравнительно недавно. Чем оно занимается?— Среди приоритетов деятельности Почетного консульства Франции в Харькове — развитие франко-украинских отношений в образовательной, культурной и бизнес-сферах. За полгода деятельности нашего консульства мы провели несколько образовательных и бизнес-конференций, презентовали харьковчанам ряд французских арт-проектов. С одной стороны, Почетное консульство имеет сравнительно мало полномочий, касающихся каких-то официальных функций: мы не занимаемся оформлением виз во Францию или других документов для французских граждан либо харьковчан, желающих уехать учиться или работать во Францию. Это исключительно прерогатива Посольства Франции в Украине. С другой стороны, Почетное консульство за счет как раз неформальных мероприятий помогает харьковчанам глубже понять менталитет французов, и французам, проживающим на территории нашего округа, а это Харьковская, Сумская и Полтавская области, глубже проникнуть в нашу культуру. Происходит обмен культурными достижениями, взглядами на настоящее и будущее Украины, что на более глобальном уровне меняет представление о нашей стране, делает ее в целом и регион в частности более интересным французам для ведения бизнеса, создания совместных научных и образовательных программ, организации совместных культурных проектов. В какой-то степени, Почетное консульство позволяет иметь некоторые конкурентные преимущества и в борьбе за иностранные инвестиции. В том смысле, что французские инвесторы из прочих равных скорее выберут тот регион, где бизнесмен может быть как-то представлен и защищен на региональном уровне. Также деятельность консульства позволяет активизировать работу нашего бизнеса в поисках партнеров в Европе. Поэтому Почетное консульство — это тот очаг, вокруг которого будет кристаллизоваться предпринимательская, научная активность с точки зрения западного вектора развития нашего общества.— Сергей Яковлевич, здравствуйте. Меня зовут Наталья. В каких сферах Харьков сотрудничает с Францией?— В Харькове работают представительства нескольких крупных французских компаний, которые занимаются оказанием банковских услуг, страхованием, информационными технологиями. Кроме того, в Харькове присутствует средний и малый бизнес, собственниками которого являются французы. Например, предприятие по обработке металла и изготовлению оборудования для его обработки, предприятие по производству запчастей для сельхозтехники. В декабре прошлого года мы встретились с французскими предпринимателями, чтобы обсудить направления взаимодействия. В 2017 году запланирован ряд консульских мероприятий по налаживанию бизнес-сотрудничества по каждому отдельному направлению предпринимательской деятельности между нашими странами. К сожалению, в сравнении с другими странами, Франция в Украине представлена неадекватно ее масштабам и значимости. Так, в 2013 году Франция была представлена в Украине 160 французскими предприятиями, но в 2014-м и 2015-м, в связи с военными событиями, этот показатель снизился на 90%. Однако в 2016 году начался обратный процесс. За первые шесть месяцев агентство «БизнесФрансУкраина» занималось сопровождением более 60 французских предприятий в Украине, а к концу года — более 100. Это очень важный показатель того, что у французского бизнеса появилось понимание того, что в Украине вести бизнес возможно.— Добрый день. Константин звонит. Сергей Яковлевич, чем интересен Харьков французским инвесторам?— В первую очередь, французские предприятия заинтересованы инвестировать в сферу охраны окружающей среды и энергоэффективности. Например, в этом году французская энергетическая компания Engie подписала договор с украинской стороной, и это является особенно важным показателем, так как это очень большая международная компания, и ее выход на рынок Украины — важный сигнал для менее крупных предприятий. Вообще, не только французы, но и европейцы в целом, готовы инвестировать в украинский бизнес. Однако происходит это медленно и в малых объемах, прежде всего, из-за политической и юридической нестабильности в нашей стране, коррупции. На 60% французский бизнес сейчас работает в сфере сельского хозяйства, довольно много проектов в сфере энергоэффективности, в области здравоохранения, легкой промышленности. Хотя наши страны из разных миров, имеют разную историю, но они очень похожи — размером, структурой сельского хозяйства, развитием ядерной энергетики, культурой. Поэтому следует ожидать и инвестиций, и совместных бизнес-проектов уже в ближайшей перспективе.— Что пугает в Украине французский бизнес?— Мир велик, и капитал выбирает для себя наиболее понятные и стабильные рынки. Сегодня многие западные бизнесмены обращают свое внимание на Южную Америку, потому что правительства этих стран активно «продают» себя на международных рынках. Мы же для продвижения бренда страны на международном уровне делаем очень мало. При этом наш сосед делает крайне много для того, чтобы создать негативную информационную картинку в отношении нашей страны, чтобы убедить мир в том, что Украина — это страна, не имеющая права на существование. И, к огромному сожалению, внутри страны мы создаем много информационных поводов для этого. Причиной тому является и коррупция во всех эшелонах власти, и проявления межнациональной розни, которые, по моему глубокому убеждению, абсолютно не соответствуют нашему менталитету. Но когда появляется группа людей, устраивающая провокационную акцию в синагоге, — это очень болезненно воспринимается на Западе. Поэтому, кроме внутренних реформ, не менее важным на данный момент является создание позитивного имиджа Украины на международной арене.Сейчас иностранные бизнесмены отдают предпочтение западным регионам Украины: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской областям. Это происходит, во-первых, потому что эти регионы максимально удалены от «горячих точек», а, во-вторых, из-за близости к границе с европейскими странами. Ведь огромной проблемой нашей страны с точки зрения международной интеграции является недостаточный уровень логистических схем. Строительство нормальных магистралей, позволяющих достичь границы хотя бы в течение суток, в значительной степени повысило бы привлекательность для зарубежного бизнеса восточных регионов Украины.— Добрый день. Меня зовут Антон Константинович. Сергей Яковлевич, какие наиболее значимые проекты реализованы в Харькове совместно с Францией?— Наверное, следует сказать о совместных франко-украинских проектах в рамках страны, а не отдельно взятого региона. Посольство Франции в Украине ежегодно проводит конкурс «Гражданское общество-2016», в рамках которого выбирает несколько проектов для дальнейшего сопровождения. В этом году из более чем 200 проектов Посольство выбрало три: восстановление социального общежития для незащищенных слоев населения и переселенцев в Житомирской области, функционирование логистической платформы, которая принимает и распространяет гуманитарную помощь среди населения, оставшегося в зоне АТО, переселенцев и незащищенных слоев населения в Днепровской области, а также проект, целью которого является мотивирование сортировки отходов в Виннице. Кроме того, существует программа Посольства Франции в Украине French Tech Ticket, в рамках которой отбирают лучшие международные таланты для развития стартап-проектов во Франции.— Сергей Яковлевич, здравствуйте. Это Анастасия звонит. Какую поддержку Франция оказывает Украине на международной арене?— Франция на дипломатических встречах в «нормандском формате» поддерживает территориальную целостность Украины, подчеркивая при этом необходимость выполнения Минских соглашений всеми сторонами конфликта. Значительная часть работы, в которой принимают участие и французские дипломаты, направлена на разработку модальностей проведения местных выборов на Донбассе. В своем недавнем интервью Посол Франции в Украине мадам Изабель Дюмон заявила о том, что когда идет речь об этом аспекте, возникает целый ряд технических вопросов, которые зачастую принимают политический характер в отношении организации выборов, создания избирательных участков, обеспечения участия в голосовании внутренне перемещённых лиц. Очень важен и вопрос безопасности во время проведения выборов, ведь в ситуации, которая сейчас сложилась, сложно представить себе проведение выборов. Но когда возможность проведения выборов станет реальной, должны уже существовать разработанные меры, направленные на восстановление доверия, обеспечение безопасности и разрешение политико-технических вопросов. И в этом заключается суть нынешнего этапа работы европейских, в том числе, французских дипломатов.— Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Сергей Яковлевич, поддерживает ли Франция безвизовый режим для Украины?— Франция позитивно смотрит на предоставление безвизового режима для Украины. Об этом неоднократно в своих публичных выступлениях заявляли и премьер Франции Мануель Вальс, и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Но, учитывая особенности функционирования европейской демократии, прогнозировать конкретные даты предоставления безвизового режима нельзя, потому что необходимым условием принятия такого решения является прохождение необходимых процедур на уровне трех институций Европейского Союза, и обсуждения, которые проходят в Брюсселе, касаются не голосов «за» или «против» предоставления безвиза той или иной стране, а конкретного механизма приостановления безвизовых режимов. Не стоит забывать и о миграционном кризисе, который в течение последних месяцев переживает Европа. Поэтому европейцы хотят быть уверенным, что если предоставление безвизового режима приведет к возникновению проблем с безопасностью или к миграционным рискам, то они смогут на них ответить.— Сергей Яковлевич, добрый день. Меня зовут Марина. Могут ли харьковские студенты продолжить образование во Франции, получить двойной диплом?— Между французскими и украинскими университетами существуют магистерские программы, позволяющие получить двойной диплом, в том числе и в Харькове. Например, ХНЭУ им. Семена Кузнеца совместно с университетом Лион-2 на протяжении многих лет реализует программу по дуальному образованию — в сфере информационных технологий и туризма. В свою очередь, Посольство Франции в Украине ежегодно предоставляет стипендии украинским студентам для обучения во Франции. Вне зависимости от специальности для них существует возможность при прохождении конкурса в течение девяти месяцев учиться на магистратуре, получая стипендию в размере 615 евро в месяц. Также предусмотрены стипендии для годичной учебы по магистерской программе для молодых инженеров и экономистов — в размере 767 евро в месяц. Существует и ряд стажировок для аспирантов и молодых ученых. Основным условием для их получения является высокий уровень знаний претендента, качественный учебный проект с обоснованием профессионального выбора, владение английским или французским языком и разработка индивидуального студенческого проекта на основании уже существующего франко-украинского образовательного или научного сотрудничества.— Добрый день, Геннадий беспокоит. Сергей Яковлевич, какие проекты реализует французский культурный центр совместно с Почетным консульством в Харькове?— В числе совместных проектов, например, недавняя выставка французских фотографов Евы и Антуана Авриль в рамках первого коммуникационного форума Toloka Talks. В сентябре совместно с «Альянс франсез» был реализован мультимедийный проект See Another Side, целью которого было показать другую сторону жизни переселенцев с помощью фотографий. Начинающие фотографы и сами переселенцы проводили фотосессии под руководством француженки Сесиль Морель. Также среди совместных мероприятий: различные круглые столы и конференции, в частности, «Бизнес: как вести дела с Францией» и «Перспективы университетского сотрудничества между Францией и Харьковом».