Футболисты выступили в непривычной роли

В харьковском Дворце игровых видов спорта «Локомотив» прошел благотворительный матч в поддержку Василия Симонова, которого можно без преувеличения отнести к когорте легенд не только харьковского, но и всего отечественного футзала.

В начале 1990-х Василий Симонов был в числе тех, кто стоял у истоков этого вида спорта в Украине и у истоков команды «ЭХО», выступавшей сначала в первой лиге первенств Украины, а затем в течение многих лет, до середины «нулевых» — в высшей (под разными двойными названиями), где сумела подняться на четвертое место. В этой команде Василий Симонов был начальником, в какой-то период ему пришлось взвалить на свои плечи и нелегкие обязанности президента футзального клуба. Благодаря Василию Михайловичу с 1997 по 2010 год работала ДЮСШ «ЭХО», выпустившая не один десяток настоящих звезд украинского футзала, которые выигрывали весомые трофеи, как в составе различных клубов, так и на уровне национальной сборной страны. Сейчас Василий Михайлович возглавляет Комитет детского и юношеского футзала Ассоциации футзала Украины, всячески помогая развитию родного вида спорта в стране.Но сегодня помощь необходима ему самому, он нуждается в сложной и дорогостоящей операции по трансплантации почки, которая может быть проведена лишь за границей. И чтобы собрать средства и привлечь внимание спортивной общественности нашей страны, и был организован благотворительный матч, в котором харьковский «Локомотив» сыграл против сборной команды воспитанников ДЮСШ «ЭХО». В составе последней сыграли и бывшие футболисты харьковского «Металлиста» Александр Горяинов и Андрей Березовчук, а также спортивный директор национальных сборных Украины и председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Красников, который, кстати, в юношеские годы некоторое время тренировался с первой командой «ЭХО».Понаблюдать за перипетиями благотворительного матча, который проходил в два тайма по 30 минут «грязного» времени, пришли около пятисот болельщиков.Что до самой игры, то, естественно, «Локомотив» под началом своего главного тренера Евгения Рывкина, выступавший основным составом, имел преимущество перед командой «ЭХО», в которой выступали как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру. Кстати, руководили игрой «ЭХО» первый главный тренер этой команды Юрий Кобзарь и начальник команды Василий Симонов. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива». Попытка «ЭХО» сыграть, начиная с 57-й минуты, с пятью полевыми игроками так ни к чему и не привела.Благотворительный матч стал лишь одним из этапов акции в поддержку Василия Симонова. В январе будет проведен интернет-аукцион, на который в качестве лотов будут выставлены раритетные вещи — клубные футболки звезд футбола и футзала с их автографами, медали, завоеванные сборной Украины по футзалу на престижных турнирах, мячи с автографами знаменитых футболистов. Информацию о старте аукциона его организаторы обещают распространить через интернет-СМИ и социальные сети. Средства можно также перечислить на карту «Приватбанка»(получатель Симонов Василий Михайлович).