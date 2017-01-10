В Харькове пройдет грандиозный вертеп

В Харькове возрождают традиции народного рождественского театра

В Харькове покажут вертепных взяточников

Самому маленькому участнику доверили роль пастушка

Харьковчан ждет даже гвардейский вертеп

В центре города пройдет вертеп-парад

13–14 января в Харькове пройдет масштабная праздничная феерия Вертеп-фест 2017, инициатором которой выступил БО «Благотворительный фонд «Харьков с тобой». В течение двух дней на разных площадках выступят аматорские и фольклорные театры, хореографические и музыкальные коллективы, исполнители щедривок и колядок. Подобного фестиваля в Харькове еще не было.— В прошлые годы такие фестивали проходили в разных городах Украины, но мы хотим, чтобы и в Харькове оно стало не только ежегодным, но и самым крупным как минимум на востоке Украины, — рассказывает сокоординатор проекта Елена Рофе-Бекетова. — Наша цель — вернуть вертеп на Слобожанщину, показав, что наш город — украинский.На фестивале ждут около 600 гостей почти из полусотни коллективов 18 областей Украины, на протяжении двух дней они дадут десятки вертепных представлений. Приедут даже участники из Донбасса: свое творчество покажут «Поющие сердца» и детский хореографический коллектив «Айсберг» из Луганской области, участники мастерской «Простір ідей» из Донецкой области. Из Харьковской области свои коллективы отправят на фестиваль села Терновая, Новоселовка, Лиман, Кисели, Шаровка, Одноробовка. Вместе с выступлениями вертепных групп из разных уголков Украины на улицах Харькова будут звучать колядки Слобожанщины в исполнении аутентичных фольклорных групп. В рамках вертепа пройдет и Фольклорный фестиваль зимнего календаря «Святовид».Организаторы масштабного представления не ограничивали формат фестиваля, поэтому в действе будут участвовать не только традиционные вертепы, но и современные музыкальные и драматические коллективы профессионалов и любителей искусства. Главное условие — соответствовать девизу фестиваля «За світло те, що темряву здолало», поэтому сутью их выступлений будут толерантность и победа света над тьмой. Вертеп — традиционный народный театр, в активе которого есть одно обязательное представление — сцена Рождества. Но на фестивале будут особенно рады вертепам, где кроме традиционных персонажей Вифлеемской легенды — царя Ирода, волхвов, ангелов и чертей — действуют герои сегодняшних реалий: взяточники, студенты, волонтеры.— Вертеп — это не только инсценировка библейской истории, но и юмор, сатира, осмысление действительности. Столетия назад на сцене выясняли отношения лях, москаль и казак. Сегодня их заменили современные, знакомые всем персонажи, — говорит Елена Рофе-Бекетова.Свой вертеп покажет даже детвора из харьковской ячейки «Национальной скаутской организации Украины «Пласт».— В Вертеп-фесте будет участвовать младшая группа — дети от 5 до 11 лет, — рассказывает воспитатель «Станицы Харьков» НСОУ Ирина Маркевич. — От традиционного сюжета вертепа мы практически не отходили, единственное — вместо волхвов в нашем вертепе будут украинские гетманы.Самому маленькому участнику рождественского действа 5 лет, ему доверили роль пастушка. В сценках задействованы и девочки-скауты: они сыграют роли хозяйки, козы и ангелочков.Одной из неожиданных находок фестиваля станет выступление военного духового оркестра 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины. Оказалось, что в репертуаре духового оркестра, который существует с 1947 года, есть не только бравые военные марши, но и классические, эстрадные и украинские народные произведения.— Мы решили показать, что музыканты не только умеют играть на духовых инструментах, но и готовы к нетрадиционным для оркестровых коллективов выступлениям, — рассказывает заместитель командира воинской части 3005 по работе с личным составом полковник Александр Росляков. — Три года назад по инициативе дирижера оркестра ветерана Нацгвардии Украины Владимира Столярова накануне Рождества наш вертеп стал объезжать все воинские подразделения бригады в Харькове и области, чтобы поздравить с праздником всех военнослужащих срочной и контрактной службы, а также членов их семей. Представления вертепа поднимают настроение, и это очень важно, особенно если учесть, что контрактные военнослужащие с первых дней военного конфликта в Донбассе выполняют служебно-боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции.Накануне грандиозного фестиваля бравые музыканты духового оркестра Нацгвардии Украины волнуются: аматорам впервые предстоит показать свое мастерство в городском масштабе. Но оркестранты очень хотят поделиться своим творчеством с харьковчанами, говорит Александр Росляков.Фестиваль начнется 13 января, а главное действо развернется на ступеньках Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко.— В 13. 00 навстречу друг другу с площади Свободы и площади Конституции начнут движение колонны участников в вертепных костюмах с рождественскими звездами, чтобы встретиться на ступенях перед ХНАТОБ, — рассказывает Елена Рофе-Бекетова. — Здесь состоится открытие фестиваля и с 14.00 до 19.00 пройдет большой нон-стоп концерт. В течение всего фестиваля возле ХНАТОБ будет работать фуд-корт, организованный еще одним фестивалем — «Лук-фест», где гостям праздника предложат горячие блюда слобожанской кухни. Другой центральной локацией в первый день фестиваля станет площадка возле памятника Т.Г. Шевченко. Кроме того, наши вертепники выступят в Литературном музее, в военном госпитале и детских домах области, в центральном зале Южного вокзала, в крупных торговых центрах. 14 января концерты будут проходить возле ХНАТОБ и в торговых центрах.Не исключено, что Харьков станет инициатором новой всеукраинской акции.— Мы хотим предложить одновременно, в полдень 14 января спеть в трех городах страны одно из основных вертепных произведений «Нова радiсть стала». Уже есть договоренность с Краматорском, сейчас мы ведем переговоры со Львовом, — поделилась Елена Рофе-Бекетова.