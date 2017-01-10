Харьков

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Харьковчане смогут расписаться даже ночью

фото: Дмитрий Колоней

Харьковчане смогут расписаться даже ночью
Харьковчане смогут расписаться даже ночью В ближайшее время у харьковчан появится возможность создать семью в любое время суток и даже ночью — пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака добрался и до нашего города.
Обычно заключение брака происходит по истечении месяца с момента подачи заявления.

— По уважительным причинам (беременность невесты, предстоящая длительная командировка, тяжелая болезнь, призыв на срочную военную службу и т.д.) срок ожидания после подачи заявления в РАГС может быть сокращен, и роспись проводится в день подачи заявления или в любой другой, — рассказывает ведущий специалист Киевского районного в Харькове отдела госрегистрации актов гражданского состояния ГТУ юстиции в Харьковской области Лариса Иванюк. 

Вместе с тем у украинцев появилась возможность заключить экспресс-брак, даже не имея на то уважительных причин.

— С 13 июля 2016 года Кабмин запустил пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака (до нескольких часов) в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке, — рассказывает директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородская. — Эти города были выбраны не случайно: первые три являются крупными туристическими центрами страны, а остальные расположены в непосредственной близости с аннексированным Крымом и зоной АТО. 

Суть нововведения в том, что граждане могут зарегистрировать отношения вне зависимости от места проживания и в желаемое время, в том числе в день подачи заявления. 

Как сообщается на правительственном сайте, услугой упрощенной регистрации брака в этих регионах воспользовались больше 3000 пар, что свидетельствует о ее популярности.

— А посему в конце минувшего года Кабмин расширил действие проекта еще на восемь городов: Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков. Соответствующее распоряжение Кабмина вступило в силу 30 декабря 2016 года, — говорит Виктория Китайгородская.

Однако в РАГС с заявлением о заключении экспресс-брака обращаться не стоит.

— Мы расписываем молодоженов только по общему правилу — через месяц со дня подачи заявления. Кстати, на 13 и 14 января уже полный аншлаг, — улыбается Лариса Иванюк. — Для проведения же ускоренной процедуры нужно обратиться к организатору брачной церемонии. 

В Харькове это будет КП «Счастливый город», который уже подал документы в ГТУЮ в Харьковской области для аккредитации и участия в проекте. 

— После того, как на сайте Минюста будет опубликовано, что это коммунальное предприятие стало официальным организатором проведения упрощенной процедуры бракосочетания, оно приступит к этой работе, — уточняет Виктория Китайгородская.

Регистрировать брак будет приглашенный сотрудник РАГС, а данные о регистрации брака в течение 24 часов будут внесены в реестр актов гражданского состояния. Выдача свидетельства о браке производится в течение дня.

— Это может быть как обычная роспись, так и торжественная регистрация, выездная церемония, — уточняет директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородская. 

Зарегистрировать брак можно будет в день подачи заявления и даже ночью, если уж совсем не терпится. Но за сервис придется заплатить.

— Услуга  будет платная, — подтверждает Виктория Китайгородская, но расценок пока нет, идет согласование с Минюстом.

Официально в Минюсте декларируют, что заключить экспресс-брак стоит так же, как обычный — всего 85 копеек (государственный сбор). Но, судя по опыту других городов, стоимость проведения ускоренного бракосочетания с учетом дополнительных услуг существенно выше и колеблется от 150 до 6000 гривен. Так, например, в Киеве в будни в первой половине дня это обойдется в сумму от 1000 грн., с 16.00 до 9.00 или в выходной — от 1700 грн.; в течение часа — от 2000 грн.; выездная церемония — от 2500 грн. Для бойцов АТО, инвалидов, детей-сирот и ветеранов предусмотрены льготы.

Противники быстрой регистрации считают, что они могут спровоцировать рост необдуманных, эмоциональных браков, а в связи с этим — количества разводов. Однако семейный психолог Инесса Клочко уверяет, что решающую роль в этой ситуации играет вовсе не срок обдумывания.

— Если обстоятельства разъединили влюбленных, а встретившись, они решили, что не хотят друг друга терять, — возможно, это шанс укрепить отношения. То есть прямой зависимости от того, экспресс-брак это или традиционный, нет. Все зависит от того, спонтанное это решение или зрелое, — говорит Инесса Анатольевна. — А вообще, нужно подождать статистику. Ведь и при традиционных сроках количество разводов в ближайшие несколько месяцев после заключения брака среди молодежи большое.

По ее словам, в последнее время наметились новые тенденции, определяющие причины разводов.

— Политическая и стресс-эмоциональная ситуации последних лет накладывают свой отпечаток, и разводы участились от того, что в семье под разным углом относятся к событиям в стране, — отмечает Инесса Клочко. 

Сегодня распадается половина пар
По данным Госкомстата, в 2015 году на 295 тыс. браков в Украине приходилось 130,7 тыс. разводов, то есть расстаются 44,3% пар. Если принять во внимание гражданские браки, то уровень разводов достигает 61%.

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