Харьковский тракторный завод возобновил работу

Об этом сообщила губернатор Юлия Светличная.

— Предприятие находилось в вынужденном простое долгое время. Ситуация на заводе действительно была непростая, но после личного вмешательства президента Украины вопрос решился. Предприятие начинает работать, — отметила Юлия Светличная.По ее словам, процесс восстановления производственной деятельности ПАО «ХТЗ» начался 6 января. В частности, на предприятии будет проводиться инспекция производственных участков, оборудования, возобновление поставок энергоносителей, также будут вестись переговоры с поставщиками сырья и материалов.— Нужно будет провести модернизацию промышленных станков, подключиться к программе завоевания новых рынков сбыта, наметить некоторые планы. Могу сказать, что это возможность производить около пятисот единиц продукции в год. Безусловно, промышленность — это один из приоритетов развития как области, так и в целом государства. Поэтому возобновление работы предприятий, которые простаивают, очень важно.Сейчас на заводе работают 1988 рабочих, среднемесячная заработная плата одного работающего составляет почти 2,9 тыс. грн. По состоянию на 23 декабря 2016 года задолженность по зарплате отсутствует. Капитальные инвестиции в предприятие на начало ноября прошлого года составляли более 2,5 млн грн.