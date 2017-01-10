«Политехнику» из Харькова не удалось

Третий круг в чемпионате Украины в мужской Суперлиге по баскетболу для дебютанта элитного дивизиона — харьковского «Политехника» — стартует 15 января в Кременчуге матчем с местным «Кремнем».

Две заключительные встречи второго круга харьковчане провели на своей площадке. Сначала принимали действующего чемпиона Суперлиги и лидера нынешнего первенства по потерянным очкам — команду «Химик» из Южного Одесской области. Гости прибыли в Харьков прямо из Венеции, где в поединке группового турнира Лиги чемпионов уступили одноименному местному клубу — 59:73. Тем не менее уже со старта «химики» пошли вперед и на 2-й минуте вели в счете — 0:5. Однако политехники после трех точных бросков Антона Рочняка (двух с игры и одного со штрафного) на 3-й минуте сравняли счет — 5:5, а на 4-й капитан и играющий тренер харьковчан Тимур Арабаджи вывел свою команду вперед — 7:5. Американский легионер «Химика» Джеймс Смит на 5-й восстановил равновесие — 7:7, но харьковский американец Джаред Столикер снова вывел в лидеры политехников — 9:7. Правда, как оказалось, — в последний раз. Уже на 7-й минуте гости вырвались вперед — 11:17, а к исходу первого периода они вели — 19:26. В этой встрече «химики» отлично попадали из-за шестиметровой линии, забросив 14 раз из 27, что во многом и предопределило их успех в матче. К большому перерыву «Химик» был впереди — 31:49, после третьей четверти, в которой неплохо шли дела в атаке у харьковчан, — 61:76, и в итоге победил — 77:106. Самым результативным игроком матча стал Джеймс Смит, который принес «Химику» 25 очков. В составе «Политехника» Роман Козлов набрал 23 очка.Более ровным получился матч «Политехника» с одесской командой «БИПА», в котором, отбыв трехматчевую дисквалификацию, на тренерскую скамейку вернулся главный тренер харьковчан Валентин Кулибаба. На 6-й минуте его подопечные вырвались вперед — 16:11, но уже на 7-й уступали — 16:20, а к исходу первого периода — 24:27. На 12-й минуте Роман Козлов восстановил равновесие — 29:29, а на 18-й после броска Джареда Столикера счет уже стал 41:35. После второго периода «Политехник» имел минимальный перевес — 43:42, а на 21-й минуте счет уже стал 47:42. Но затем счет 54:51 на 24-й минуте быстро превратился в 54:60 на 26-й. А на 30-й, получив пятое персональное замечание, площадку покинул один из немногих высокорослых политехников Антон Рочняк, что еще более осложнило положение команды. Эта четверть завершилась со счетом 67:72, а в итоге «Политехник» уступил — 76:90.Главной причиной неудачи Валентин Кулибаба назвал даже не потерю Рочняка, а то, что в команде было сразу шесть больных, и играли ребята практически впятером. А вот наставник одесситов Вадим Пудзырей отметил, что его команде удалось добиться победы благодаря тому, что, варьируя состав по ходу встречи, он сумел подобрать оптимальное сочетание баскетболистов. Добавим, что самыми результативными игроками в составах обеих команд стали американские легионеры: Кеннет Фандербург из «БИПА» набрал 24 очка, а харьковский Джаред Столикер — 23.С 21 очком после 20 встреч «Политехник» пока занимает последнее, 11-е место.