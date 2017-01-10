«Театр — не мода»: если ребенок почувствует фальшь, можно закрывать занавес

Казалось бы, ну что стоит увлечь детскую публику? Но не тут-то было. Актеры уверяют — играть перед детьми очень сложно: их не обманешь.
— Если взрослый зритель в основном тактичен, вежлив. Если ему что-то не понравится, он промолчит, в конце спектакля скромненько поаплодирует и выйдет из зала. Если же представление не нравится ребенку, он не будет скромно сидеть и ждать окончания спектакля, — рассказывает директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович
. — Он тут же начнет теребить маму: «Дай конфетку», «Пойдем отсюда», «Я хочу в туалет». Если актер не доработал и ребенок почувствует его фальшь, все — можно закрывать занавес. Если на взрослых спектаклях главное — работа над ролью, то во взаимодействии с маленькими зрителями важно понимать детскую психологию. Если актер будет три часа произносить монолог, взрослый будет слушать, а ребенку, кроме текста, нужно еще и действие.
Нужно быть готовым к неожиданностям
Работа актера зависит от ответной реакции зрителя, а детишки обладают особой способностью быстро заряжаться происходящим и обмениваться с актерами энергией, считает актер Центра современного искусства «Новая сцена» Сергей Дзялик.
— Это потрясающее, невероятное ощущение: ты делаешь детям один посыл, а они возвращают тебе в двойном размере, ты им больше — а они тебе еще больше. Во время спектакля «Котенок по имени Гав» можно было довести детей чуть ли не до состояния истерики, — говорит Сергей Дзялик. — При виде кота, который обижал малышей, маленькие зрители вскакивали, пытались наказать недоброго кота, бросались в него своими игрушками.
Актрисе приходится доказывать, что она мальчик
А еще маленькая публика очень любопытна, и актерам нужно очень расстараться, чтобы убедить детишек в правдоподобности происходящего. Актриса Харьковского академического театра музыкальной комедии Светлана Тимченко наблюдает за пытливой детворой, когда играет Ивасика-Телесика и неугомонного Вождя краснокожих.
— Очень тяжело играть мальчиков, — признается артистка. — Несмотря на то, что ты скрываешься под гримом, париками и костюмами, все равно во время спектакля иногда слышишь спор маленьких зрителей: «Это девочка! Нет, это мальчик!». Это вызывает внутри меня сопротивление: «Ах, вы еще сомневаетесь?». И хочется доказать, что я — мальчик-мальчик. Дети искренне верят тому, что происходит на сцене, но их все равно нужно сначала убедить, потому что просто обмануть невозможно. Чтобы доказать, что я мальчик, в «Вожде краснокожих» я прыгаю с высоты, и кувыркаюсь, и лезу по канату, и дерусь с похитителями. Правда, один раз дети все-таки меня разоблачили. После спектакля они вышли на сцену, чтобы сфотографироваться с актерами. Одна девочка подошла ко мне и сказала: «Дай руку». А увидев ногти, сообщила: «А ты девочка — у тебя маникюр есть!».
Как лиса осталась без хвоста
— В актерской работе я дебютировал в Челябинске, — вспоминает Андрей Гапанович. — Мои жена и трехлетний сын Слава ходила в театр на все спектакли, и как-то они пришли на «Кошкин дом», в котором моя однокурсница играла лису. Жена с сыном на руках сидела на крайнем месте ряда, около прохода. И когда лиса, догоняя зайца, пробегала мимо них по залу, Славка вырвался из рук жены, на глазах у тысячного зала схватил лису за хвост, оторвал его и стал радостно крутить им в воздухе. Актриса, которая из последних сил пыталась оставаться в образе и вернуть себе хвост мирным путем, не выдержала и прошипела жене: «Ира, убери Славу!».
В общении с клоунами детвора также способна на каверзы.
— Мне доводилось развлекать детвору на разных мероприятиях и работать в качестве клоуна, рассказывает артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Константин Кобзев. — Если дети остаются без присмотра родителей, с клоуном наедине, у них начинается какое-то сумасшествие: они пытаются раздеть его, бросают в него разные предметы — все, что попадается под руку. Им почему-то доставляет удовольствие сорвать парик, испортить грим. На таких праздниках клоуну приходится все время убегать от детей. Но когда появляются родители, дети снова превращаются в примерных.
Как дети приветствуют Деда Мороза
В новогодние дни Сергею Дзялику доводилось играть самого долгожданного для детишек персонажа — Деда Мороза.
— Для детей быть дедом Морозом легче, чем для взрослых, — делится актер. — Взрослые понимают, что они тебе заплатили, и ты их развлекаешь, а дети воспринимают Деда Мороза как сказку, для них это нереальный персонаж: они боятся к нему даже прикоснуться. Через некоторое время я уже знал наизусть все стихи, которые детишки будут мне рассказывать, потому что они рассказывают Деду Морозу примерно одни и те же стихи. И если ребенок забывает слова, так и хочется ему подсказать.
Когда в дни сумасшедшей предновогодней гонки и плотного графика корпоративов и праздников в разных концах города, не было возможности остановиться, я испытывал ощущение настоящего чуда, когда ребенок смотрел на меня, как на божество, и понимал, что дороже этого ничего нет. Это самое настоящее искусство и даже большее удовольствие, чем театр, когда зрители тебе хлопают и дарят цветы.
Впрочем, на Деда Мороза у детей может быть и другая реакция.
— Такое случалось со многими актерами, — делится Сергей Дзялик.
— Когда к детям энергично приближается незнакомый бородатый дедушка с посохом и начинает говорить громким басом (ну или баритоном), малыши, бывает, описываются. Наверное, это физиологическая реакция ребенка на нечто необычное.