«Театр — не мода»: если ребенок почувствует фальшь, можно закрывать занавес 10 января 2017 г. автор: Марина Ефанова фото: Михаил Кучнев 0 0



Маленькие зрители — особая публика. Если спектакль им не интересен, они не станут кривить душой и ради приличия высиживать до конца представления.