Общество

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Осужденные получают биометрические паспорта

Осужденные получают биометрические паспорта
В Куряжской воспитательной колонии несовершеннолетние осужденные получили карточки налогоплательщиков, а взрослым осужденным других колоний оформят биометрические паспорта граждан Украины. 
Девять несовершеннолетних осужденных Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко получили карточки налогоплательщиков. Как сообщили в пресс-службе ГПтС Украины в Харьковской области, в связи с изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе Украины наличие этого документа с начала 2017 года станет одним из условий трудоустройства осужденного во время отбывания наказания.

– Вообще-то, данный документ наши подопечные должны были получить раньше  и не в местах лишения свободы, – говорит начальник Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко Алексей Шаповалов. – Но в силу разных и прежде всего семейных обстоятельств этого не произошло.

В Харьковской исправительной колонии (№43) рассмотрели вопросы паспортизации осужденных. Состоялось совместное выездное совещание руководства 43-й  колонии и Орджоникидзевского районного отдела Государственной миграционной службы Украины. На совещании обсудили вопросы оформления осужденным биометрических паспортов гражданина Украины, отработан алгоритм совместных действий по документированию новым видом паспортов.

По данным пресс-службы ГПтС Украины в Харьковской области, в результате сотрудничества со специалистами районного отдела ГМС Украины с начала 2016 года осужденным оформили 34 паспорта гражданина Украины, еще 12 получат их в новом году в ближайшее время.

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