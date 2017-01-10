Осужденные получают биометрические паспорта

В Куряжской воспитательной колонии несовершеннолетние осужденные получили карточки налогоплательщиков, а взрослым осужденным других колоний оформят биометрические паспорта граждан Украины.

Девять несовершеннолетних осужденных Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко получили карточки налогоплательщиков. Как сообщили в пресс-службе ГПтС Украины в Харьковской области, в связи с изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе Украины наличие этого документа с начала 2017 года станет одним из условий трудоустройства осужденного во время отбывания наказания.– Вообще-то, данный документ наши подопечные должны были получить раньше и не в местах лишения свободы, – говорит начальник Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко Алексей Шаповалов. – Но в силу разных и прежде всего семейных обстоятельств этого не произошло.В Харьковской исправительной колонии (№43) рассмотрели вопросы паспортизации осужденных. Состоялось совместное выездное совещание руководства 43-й колонии и Орджоникидзевского районного отдела Государственной миграционной службы Украины. На совещании обсудили вопросы оформления осужденным биометрических паспортов гражданина Украины, отработан алгоритм совместных действий по документированию новым видом паспортов.По данным пресс-службы ГПтС Украины в Харьковской области, в результате сотрудничества со специалистами районного отдела ГМС Украины с начала 2016 года осужденным оформили 34 паспорта гражданина Украины, еще 12 получат их в новом году в ближайшее время.