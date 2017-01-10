Харьковские судьи во время заседаний читают газеты

Прокурор всегда прав?

О судьбе должников мало кто задумывается

Заседания проходят где попало

За полгода мониторинга 11 местных судов, двух районных в области (Волчанского и Дергачевского), а также областного Апелляционного суда общественники составили список недочетов как судебной системы в целом, так и работы конкретных судей в Харькове.В первую очередь активистов волнует «чистота» ведения процессов в харьковских судах. Можно подумать, что вердикт по определенным делам вынесен еще до начала самого заседания, говорят они.— В наших судах отсутствует принцип состязательности, — считает координатор проекта «Справедливый суд» Елена Юшкевич. — Так, в уголовных делах прав почему-то всегда прокурор. И вердикт суда выглядит как написанная под копирку речь обвинителя. И если даже в деле фигурирует видеодоказательство невиновности человека, судьи его не смотрят под предлогом того, что зал якобы не оборудован для демонстрации видео.Часто равнодушие к чужой проблеме законники и не пытаются скрывать.— Если заседание ведет коллегия судей, то, как правило, руководит председательствующий судья, а два остальных заняты посторонними делами: кто-то газету читает, кто-то в мобильном телефоне что-то щелкает, — возмущается Елена Юшкевич. — Иногда их роли меняются. К примеру, в Апелляционном суде Харьковской области один из председательствующих судей в дело не вникает, процесс ведут коллеги, пока она решает какие-то свои дела с секретарем.Негуманностью решений служители Фемиды отличаются и в кредитных тяжбах, которые возникают между банками и потребителями на фоне девальвации гривны и кризиса в стране.— Они изначально принимают сторону банков, — констатирует координатор проекта «Справедливый суд» Любовь Буряк. — Данную категорию дел судят на основании только Гражданского или Гражданско-процессуального кодексов Украины. При этом отказываются учитывать нормативно-правовые акты, которые принимались в отношении финансовых услуг.По ее словам, потребительские договоры составлены таким образом, что люди оказываются обманутыми и незащищенными, поскольку в них не прописаны ни риски, ни предупреждения о том, чем чревата для потребителя девальвация. Но этот факт судей не смущает. У них один аргумент: банк дал — будьте добры, отдайте.— В Апелляционном суде Харьковской области есть судья, которая, по странному стечению обстоятельств, судит иски одного и того же банка, — делится Любовь Буряк. — Так вот, коллегия судей под ее председательством, всегда удовлетворяет их в полном объеме, не задумываясь о судьбе должников.Между тем, по информации руководителя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки, только по состоянию на 2014 год как минимум 300 граждан Украины покончили с собой из-за проблем с погашением кредита.Еще одна категория дел, которые привлекли внимание активистов, — в отношении коммунальных предприятий города. Как считают общественники, суд подозрительно тянет с вынесением вердикта по ним.— В этом списке «Комплекс по вывозу бытовых отходов», «Теплосети», «Жилкомсервис» — их руководство обвиняют в отмывании бюджетных средств, — приводит примеры координатор проекта «Справедливый суд» Лариса Лядова. — К счастью, дела по этим предприятиям дошли до судов, но, к сожалению, мы до сих пор не имеем справедливого решения. Например, дело «Жилкомсервиса» ведет Дзержинский суд. Директор КП Александр Яковлев проходит сразу по двум статьям Уголовного кодекса: часть пятая статьи 191 и часть первая статьи 366 — подделка документов и присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах. На заседаниях Александр Яковлев появляется через раз. Похоже, что адвокаты затягивают дело. Если так пойдет и дальше — у него есть все шансы выйти сухим из воды. Согласно украинскому законодательству, если на протяжении пяти лет дело не решится, человек освобождается от ответственности. По делу Яковлева проходят более трех тысяч свидетелей, а за одно заседание суд в состоянии допросить только десять человек. На сколько лет это все затянется — догадаться несложно.Не довольны контролеры и несвоевременным началом заседаний по вине суда, а также местом проведения — часто заседания проходят в кабинетах, а не в зале суда.К слову, халатное отношение к судебному процессу общественники заметили не только со стороны судей, но и обвинения, и даже защиты.— Как прокуроры, так и адвокаты на заседания часто являются неподготовленными,— говорит Елена Юшкевич. — В лучшем случае, у них с собой лист бумаги, в худшем — и вовсе приходят с пустыми руками. Это возмущает даже судей — они делают замечания.По словам активистов, эти недочеты свойственны не только харьковским и украинским судам, их фиксируют в судах всех стран бывшего СНГ. И все же общественники надеются, что благодаря гражданскому контролю судьи будут перевоспитываться и смогут вернуть доверие населения. В ближайших планах у ГО «Справедливый суд» проверка судей — их благосостояния и связей.