Электроэнергия в январе подешеевеет

Потребителей разделят

В 2015 году НКРЭКУ постановлением № 220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний, пятый этап припадает на март 2017-го.

К этому моменту потребители будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт*ч в месяц и свыше 100 кВт*ч. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 грн./кВт*ч. для второй – 1,68 грн./кВт*ч.

Мы уже привыкли к тому, что тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги постоянно увеличиваются. Но в этом году украинцы станут свидетелями небывалого в новейшей украинской истории события – стоимость электроэнергии снизится, причем дважды – с 1 января (на 10%) и с 1 апреля 2017 года (на 5,8%). Соответствующее решение было принято НКРЭКУ 20 декабря.Таким образом среднегодовая оптовая рыночная цена на 2017 год устанавливается на уровне 1285,06 грн./МВтч, без НДС (до этого – 1490 грн./МВтч). По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, основанием для принятия этого решения стала стабильная генерация электроэнергии в Украине.– Однако снижение стоимости электроэнергии касается лишь закупок на оптовом рынке, то есть небытовых потребителей -- это малый, средний, большой бизнес, бюджетные учреждения, – пояснил руководитель пресс-службы АК «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. – А для населения в марте ожидается очередное повышение стоимости электроэнергии на 25%.И тем не менее население должно ощутить удешевление электроэнергии для предпринимателей, потому что за все в итоге платит конечный потребитель.– В тарифе того же «Водоканала» 40% себестоимости составляет именно электроэнергия, – говорит экономист Александр Охрименко. – По идее, если себестоимость будет снижаться – должны падать цены и на товары, снижаться тарифы.Однако в пресс-службе КП «Харьковводоканал» говорят, что пока пересматривать тарифы не собираются.– Пока команды от НКРЭКПУ по пересмотру тарифов мы не получали, – сообщили в пресс-службе предприятия.Напомним, буквально в ноябре 2016 года централизованное водоснабжение в квартирах харьковчан подорожало на 25,%, водоотведение – на 26,9%, притом что в июне 2016-го также было повышение стоимости.