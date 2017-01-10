Экономика

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Электроэнергия в январе подешеевеет

Электроэнергия в январе подешеевеет
Электроэнергия в январе подешеевеет С января 2017-го впервые за 25 лет дешевеет электроэнергия. Коснется ли это бытовых потребителей?
Мы уже привыкли к тому, что тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги постоянно увеличиваются. Но в этом году украинцы станут свидетелями небывалого в новейшей украинской истории события – стоимость электроэнергии снизится, причем дважды – с 1 января (на 10%) и с 1 апреля 2017 года (на 5,8%). Соответствующее решение было принято НКРЭКУ 20 декабря.

Таким образом среднегодовая оптовая рыночная цена на 2017 год устанавливается на уровне 1285,06 грн./МВтч, без НДС (до этого – 1490 грн./МВтч). По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, основанием для принятия этого решения стала стабильная генерация электроэнергии в Украине.

– Однако снижение стоимости электроэнергии касается лишь закупок на оптовом рынке, то есть небытовых потребителей -- это малый, средний, большой бизнес, бюджетные учреждения, – пояснил руководитель пресс-службы АК «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. – А для населения в марте ожидается очередное повышение стоимости электроэнергии на 25%.

И тем не менее  население  должно ощутить удешевление электроэнергии для предпринимателей, потому что за все в итоге платит конечный потребитель. 

– В тарифе того же «Водоканала» 40% себестоимости составляет именно электроэнергия, –  говорит экономист Александр Охрименко. – По идее, если себестоимость будет снижаться – должны падать цены и на товары, снижаться тарифы.

Однако в пресс-службе КП «Харьковводоканал» говорят, что пока пересматривать тарифы не собираются.

– Пока команды от НКРЭКПУ по пересмотру тарифов мы не получали, – сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, буквально в ноябре 2016 года централизованное водоснабжение в квартирах харьковчан подорожало на 25,%, водоотведение – на 26,9%, притом что в июне 2016-го также было повышение стоимости.

Потребителей разделят
В 2015 году НКРЭКУ постановлением № 220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний, пятый этап припадает на март 2017-го.
К этому моменту потребители будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт*ч в месяц и свыше 100 кВт*ч. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 грн./кВт*ч. для второй  –  1,68 грн./кВт*ч.

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