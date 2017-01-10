На шорт-треке Украину будут представлять трое харьковчан

Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали харьковские мастера шорт-трека на Кубке Украины, розыгрыш которого прошел на арене «Салтовский лед».

За награды боролись спортсмены только двух городов страны — Харькова и Киева. Мужчины соревновались в четырех видах программы, и в двух из них пьедестал почета был полностью харьковским. На дистанции 500 метров победил Никита Немиря, впервые выполнив при этом норматив мастера спорта Украины, вторым стал Дмитрий Полтавец, третьим — Алексей Кошеленко. На километровой дистанции первенствовал Артем Хмеливский, второе место занял Владислав Немиря, а третье — его брат Никита. На дистанции полтора километра обладателем Кубка Украины стал киевлянин Олег Ганди, вторым финишировал Владислав Немиря, третьим — Дмитрий Полтавец. В эстафете победила вторая сборная Харьковской области, за которую выступали Станислав Омельченко, Дмитрий Покровский, Роман Малюга и Владислав Немиря, второе место заняла первая сборная Харьковшины в составе Алексея Кошеленко, Дмитрия Полтавца, Артема Хмеливского и Никиты Немири, на третьем финишировала сборная Киева.Женщины соревновались в трех дисциплинах — эстафета среди них не проводилась. Причем во всех на пьедестал почета поднимались одни и те же спортсменки — харьковчанка Мария Долгополова и киевлянки Анна Давыденко и Мария Узаков. На дистанции 500 м победила Долгополова, на 1000 и 1500 м — Узаков.По итогам Кубка Украины сформирован состав сборной страны, которая отправится на чемпионат Европы. Он состоится в середине января в итальянском Турине. На Апеннины поедут трое харьковчан — Мария Долгополова, Никита и Владислав Немири.