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Молодежь набивает шишки в волейболе

Молодежь набивает шишки в волейболе
В чемпионате Украины среди мужских команд высшей лиги состоялись матчи третьего и четвертого туров.
Напомним, что в каждом из семи туров первого этапа первенства 16 команд-участниц  разделяются на четыре квартета, в которых на площадке одной из них играют либо в один круг, либо «стенка на стенку» — одна пара против другой. В третьем туре харьковская команда — «Локомотив-ХГВУФК №1» — не выехала в Херсон, и ей в несостоявшихся матчах со столичным НУФВСУ и местным клубом «Херсон-сити» засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Также за неявку на два матча команда «Локомотив-ХГВУФК № 1» лишена двух турнирных очков.

В целом после девяти сыгранных каждой из команд матчей харьковская «ХОВУФКС-Юракадемия-2» с девятью очками находится на 13-м месте, а «Локомотив-ХГВУФК № 1» с двумя очками на последнем, 16-м. Лидирует «ЭкоДом», в активе которого 26 очков из 27 возможных. Очередной, 5-й тур пройдет 28 и 29 января года. «ХОВУФКС-Юракадемия-2» во Львове встретится со «Спартаком» и с «Баркомом-2», а «Локомотив-ХГВУФК № 1» в Луцке померится силами с «Олюртрансом» и «Булавой».

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