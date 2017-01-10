Харьков

  • 155
    •  / 

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Веснина, 7-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №1) до 17:00 10.01.17 г., ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Сумская, 98 до 20:00 11.01.17 г.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а (п. №8, стояк) до 20:00 10.01.17 г.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 4/1 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.17 г.

Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (спаренный стояк) до 17:00 10.01.17 г., наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №2, стояк) до 20:00 10.01.17 г.

Слободской район:
ул. Киргизская, 13 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №10) до 20:00 10.01.17 г.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 63 (п. №3, стояк), пер. Лопанский, 1 (п. №1), ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.01.17 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 52-а, 52-б, 54, 54-а до 18:00 10.01.17 г., ул. Деревянко, 12 (п. №1) до 20:00 11.01.17 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2861.25 грн
100 USD 2702.09 грн
10 RUB 4.4547 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи