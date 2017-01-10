Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:ул. Веснина, 7-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №1) до 17:00 10.01.17 г., ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Сумская, 98 до 20:00 11.01.17 г.пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а (п. №8, стояк) до 20:00 10.01.17 г.ул. Маршала Рыбалко, 4/1 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.17 г.ул. Валдайская, 26 (спаренный стояк) до 17:00 10.01.17 г., наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №2, стояк) до 20:00 10.01.17 г.ул. Киргизская, 13 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №10) до 20:00 10.01.17 г.ул. Ильинская, 63 (п. №3, стояк), пер. Лопанский, 1 (п. №1), ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.01.17 г.пр. Победы, 52-а, 52-б, 54, 54-а до 18:00 10.01.17 г., ул. Деревянко, 12 (п. №1) до 20:00 11.01.17 г.