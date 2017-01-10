Политика

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Соратник Бориса Немцова представил доклад об агресии Кремля: видео

Соратник Бориса Немцова представил доклад об агресии Кремля: видео
Российский оппозиционер, зампредседателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины.
Как написал Яшин на своей странице в Facebook, многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась.

"На самом деле война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы "гибридной агрессии" — пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков", - подчеркнул оппозиционер РФ.



Также Яшин обратил внимание на то, что ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича.

"Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо — чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков", - рассказал он.

По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире.

Полный текст доклада можно прочитать здесь.

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