В Харьковский горсовет пришли из полиции и прокуратуры

В Харьковском горсовете утром 10 января силовики проводят следственные действия.

Эту информацию подтвердил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.По его словам, силовики работают в Юридическом департаменте. Какую именно службу они представляют и в рамках какого производства проводятся мероприятия, представитель мэрии сказать затруднился.«Это сложно назвать обысками даже с натяжкой. Ведутся следственные действия в Юридическом департаменте, которые, к сожалению, становятся традиционными. И традиционно же служат поводом для попыток дискредитации горсовета без каких-либо на то оснований», – заявил Сидоренко.Как стало известно, следственные действия в Харьковском горсовете проводят местная прокуратура и управление защиты экономики. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, расследование проводится по ст. 368 (взятка).Напомним, в середине сентября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях принадлежащих высокопоставленным харьковским чиновникам.Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес и нардеп, бывший мэр Харькова Михаил Добкин подозреваются в организации хищения 653 га земли, которая принадлежит харьковской территориальной общине.