Экономика

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Пакистан выпустит новый танк с харьковским двигателем

Пакистан выпустит новый танк с харьковским двигателем
На танк Al Khalid 2 будет установлен более мощный дизельный двигатель, развивающий 1500 л.с., который заменит текущий украинский дизельный двигатель 6ТД-2.
Как сообщил на выставке IDEAS 2016 официальный представитель пакистанской армии, уже заключен договор о поставке новых двигателей 6ТД-3 производства ГП "Харьковское КБ по двигателестроению" между "УкрСпецЭкспортом" и Пакистанской компанией Heavy Industries Taxila.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн передал заинтересованность своего правительства в создании "общих оборонных предприятий" с Украиной и в услугах специалистов Украины, пишет Национальный промышленный портал. В Министерстве обороны Украины сообщили, что Украина обсуждала перспективы совместного производства танков и ракетных противотанковых комплексов с Пакистаном.

В Heavy Industries Taxila также заявили, что броня Аль-Kalid 2 может включать в себя улучшенную броневую защиту над лобной дугой, по бортам и на башне.

"Броня – один из самых важных элементов современного танка, вместе с современной 125 мм пушкой. У Украины есть все шансы стать одним из основных партнеров в области ВПК Пакистана", – отметили в компании.

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