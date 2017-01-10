Пакистан выпустит новый танк с харьковским двигателем

На танк Al Khalid 2 будет установлен более мощный дизельный двигатель, развивающий 1500 л.с., который заменит текущий украинский дизельный двигатель 6ТД-2.

Как сообщил на выставке IDEAS 2016 официальный представитель пакистанской армии, уже заключен договор о поставке новых двигателей 6ТД-3 производства ГП "Харьковское КБ по двигателестроению" между "УкрСпецЭкспортом" и Пакистанской компанией Heavy Industries Taxila.Президент Пакистана Мамнун Хусейн передал заинтересованность своего правительства в создании "общих оборонных предприятий" с Украиной и в услугах специалистов Украины, пишет Национальный промышленный портал. В Министерстве обороны Украины сообщили, что Украина обсуждала перспективы совместного производства танков и ракетных противотанковых комплексов с Пакистаном.В Heavy Industries Taxila также заявили, что броня Аль-Kalid 2 может включать в себя улучшенную броневую защиту над лобной дугой, по бортам и на башне."Броня – один из самых важных элементов современного танка, вместе с современной 125 мм пушкой. У Украины есть все шансы стать одним из основных партнеров в области ВПК Пакистана", – отметили в компании.