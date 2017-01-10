Юные фехтовальщики разыграли первые медали года 10 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове прошли всеукраинские соревнования по фехтованию на шпагах среди кадетов и юниоров – открытый Кубок СТМ «Мемориал Александра Захарова».