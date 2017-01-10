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Юные фехтовальщики разыграли первые медали года

Юные фехтовальщики разыграли первые медали года
В Харькове прошли всеукраинские соревнования по фехтованию на шпагах среди кадетов и юниоров – открытый Кубок СТМ «Мемориал Александра Захарова».
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 10 областей Украины, а по их итогам юные шпажисты Харьковской области завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Двумя медалями отметился харьковчанин Руслан Гасанов. Он стал победителем в соревнованиях среди юниоров, а также завоевал «бронзу» среди кадетов. В финале юниорских соревнований Руслан со счетом 15:14 победил киевлянина Георгия Кудрявцева. Юниорскую «бронзу» между собой разделили Андрей Деркач из Харькова, а также Игорь Вишняков из Киева.

В соревнованиях среди кадетов Руслан Гасанов в полуфинале со счетом 13:15 уступил харьковчанину Дмитрию Самойлову и вместе с киевлянином Игорем Вишняковым разделил третье место. В свою очередь, Дмитрий Самойлов в финале выиграл со счетом 15:10 у киевлянина Михаила Кублицкого и стал победителем турнира.

В соревнованиях среди кадеток золотую медаль завоевала харьковчанка Анастасия Зеленцова. В финале она со счетом 15:2 победила киевлянку Софи Шавиньи. Третье место разделили Анна Чернышева из Киева и одесситка Полина Майстро.

В соревнованиях среди юниорок харьковчанки остались без медалей. За шаг от пьедестала почета остановилась Алина Зеленцова, которая в четвертьфинале уступила со счетом 12:15 будущей победительнице турнира киевлянке Наталье Степанян.

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