Юные фехтовальщики разыграли первые медали года

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 10 областей Украины, а по их итогам юные шпажисты Харьковской области завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА
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Двумя медалями отметился харьковчанин Руслан Гасанов. Он стал победителем в соревнованиях среди юниоров, а также завоевал «бронзу» среди кадетов. В финале юниорских соревнований Руслан со счетом 15:14 победил киевлянина Георгия Кудрявцева. Юниорскую «бронзу» между собой разделили Андрей Деркач из Харькова, а также Игорь Вишняков из Киева.
В соревнованиях среди кадетов Руслан Гасанов в полуфинале со счетом 13:15 уступил харьковчанину Дмитрию Самойлову и вместе с киевлянином Игорем Вишняковым разделил третье место. В свою очередь, Дмитрий Самойлов в финале выиграл со счетом 15:10 у киевлянина Михаила Кублицкого и стал победителем турнира.
В соревнованиях среди кадеток золотую медаль завоевала харьковчанка Анастасия Зеленцова. В финале она со счетом 15:2 победила киевлянку Софи Шавиньи. Третье место разделили Анна Чернышева из Киева и одесситка Полина Майстро.
В соревнованиях среди юниорок харьковчанки остались без медалей. За шаг от пьедестала почета остановилась Алина Зеленцова, которая в четвертьфинале уступила со счетом 12:15 будущей победительнице турнира киевлянке Наталье Степанян.