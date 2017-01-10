Происшествия

  • 137
    •  / 

Что искали в Харьковском горсовете: информация прокуратуры

Что искали в Харьковском горсовете: информация прокуратуры
Харьковская местная прокуратура №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ разоблачили схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города.
Как сообщили в прокуратуре области, при получении неправомерной выгоды разоблачен сотрудник одного из департаментов горсовета, заместитель руководителя исполнительной службы одного из районов города и директор одной из юридических фирм города.

В 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требования прокуратуры Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений площадью более 250 кв. м на площади Небесной Сотни и его передачи Управлению коммунального имущества горсовета.

По предварительным данным, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника, который и должен его решить.

Как оказалось, незаконное решение вопроса стоило 30 тыс. грн. А за пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по 6 тыс. грн. ежемесячно.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды группой лиц).

Решается вопрос о задержании трех подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, с утра 10 января силовики проводят следственные действия в Харьковском горсовете.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2861.25 грн
100 USD 2702.09 грн
10 RUB 4.4547 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи