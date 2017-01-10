Что искали в Харьковском горсовете: информация прокуратуры 10 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ разоблачили схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города.