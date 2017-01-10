В Харькове заминировали суд

На месте происшествия выезжали следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Правоохранители эвакуировали 180 граждан, осмотрели 3900 квадратных метров помещения. Никаких взрывных веществ работники полиции не обнаружили.
Решается вопрос о внесении сведений об указанном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.