Харьков

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За праздничные дни в Харьковской области расчистили 45 тысяч км дорог

За праздничные дни в Харьковской области расчистили 45 тысяч км дорог
Несмотря на сложные погодные условия, движение транспорта на дорогах государственного значения не прекращалось ни на минуту.
За одни только сутки 6-7 января в области выпало до 40 см снега, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

– Больше всего от снегопадов пострадали дороги в Богодуховском, Дергачевском, Валковском и Волчанском районах. Кое-где заносы достигали 1 метра 40 сантиметров, – сообщил заместитель директора Службы автомобильных дорог в Харьковской области Михаил Богатырь. – Поэтому после «пробивки» на выходных здесь работали роторные машины, которые расширяли проезжую часть.

Подведя статистику работы за праздничные дни, в САД Харьковской области сообщили, что с 6 января использовали 394 тонны технической соли и около 5300 кубометров песчано-солевой смеси. От снега расчистили более 45 000 км автомобильных дорог.

– Нам удалось справиться со стихией, – оценивает результат работы Михаил Богатырь. – На дорогах государственного значения движение транспорта не прекращалось (на несколько часов ограничивали проезд грузовых фур), также были «пробиты» все дороги местного значения.

Усиленно несли службу на выходных и спасатели региона.

– В связи со снегопадами нас привлекали для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или на скользкие участки дорог, – отметил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин. – Например, с 6 на 7 января наши специалисты 4 раза выезжали на помощь автомобилистам. 8 января было также 4 выезда, а 9-го – уже только один.

По информации Игоря Лупандина, на трассах работали 7 передвижных пунктов обогрева (автомобили с кунгами). В ГУ ГСЧСУ также напомнили о том, что в области и в Харькове работают стационарные пункты обогрева, сообщает пресс-служба ХОГА.

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