Спорт

  • 140
    •  / 

Количество участников чемпионата мира по футболу увеличится до 48 команд

Количество участников чемпионата мира по футболу увеличится до 48 команд
Международная федерация футбола решила увеличить количество участников чемпионата мира по футбола увеличится с нынешних 32 команд до 48.
Решение было принято заседании Совета ФИФА, сообщается в твиттере организации.

Изменения вступят в силу с розыгрыша 2026 года.

Согласно предварительной информации бразильского издания Globo Esporte, распределение квот по континентам будет выглядеть следующим образом: Европа - 16 мест, Африка - 9,5 (дробное число значит, что одна путевка разыгрывается в плей-офф со сборной из другой федерации), Азия - 8,5, Южная Америка - 6,5, Центральная и Северная Америка - 6,5, Океания - 1. На ближайший ЧМ-2018 квоты следующие: 13 команд из Европы, 5 из Африки, 3,5 - из Центральной и Северной Америки, 0,5 - из Океании, 4,5 - из Азии, 4,5 - из Южной Америки. Еще одно место зарезервировано за командой-хозяйкой.

32 команды выступают в финальной стадии ЧМ с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России, ЧМ-2022 - в Катаре. Место проведения чемпионата в 2026 году еще не определено.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2861.25 грн
100 USD 2702.09 грн
10 RUB 4.4547 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи