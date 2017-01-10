Количество участников чемпионата мира по футболу увеличится до 48 команд

Международная федерация футбола решила увеличить количество участников чемпионата мира по футбола увеличится с нынешних 32 команд до 48.

Решение было принято заседании Совета ФИФА, сообщается в твиттере организации.Изменения вступят в силу с розыгрыша 2026 года.Согласно предварительной информации бразильского издания Globo Esporte, распределение квот по континентам будет выглядеть следующим образом: Европа - 16 мест, Африка - 9,5 (дробное число значит, что одна путевка разыгрывается в плей-офф со сборной из другой федерации), Азия - 8,5, Южная Америка - 6,5, Центральная и Северная Америка - 6,5, Океания - 1. На ближайший ЧМ-2018 квоты следующие: 13 команд из Европы, 5 из Африки, 3,5 - из Центральной и Северной Америки, 0,5 - из Океании, 4,5 - из Азии, 4,5 - из Южной Америки. Еще одно место зарезервировано за командой-хозяйкой.32 команды выступают в финальной стадии ЧМ с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные.Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России, ЧМ-2022 - в Катаре. Место проведения чемпионата в 2026 году еще не определено.