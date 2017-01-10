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Госкино запретило российский сериал «Отель Элеон»

Госкино запретило российский сериал «Отель Элеон»
Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского телесериала "Отель Элеон".
"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель", - сообщается на сайте Госкино.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

"Отель Элеон" - продолжение известного телесериала "Кухня". В одной из серий этого сериала снялась украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Ранее Госкино запретило показ российского сериала "Человеческий фактор".

Напомним, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", в эфире украинских телекомпаний не могут быть показаны сериалы и фильмы, произведенные в России позднее 1 января 2014 года.

За два года Украина запретила более 500 российских фильмов и сериалов.

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