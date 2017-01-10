Объявлены номинанты на премии Британской киноакадемии – 2017

Утром 10 января в Лондоне объявили номинантов на премию Британской киноакадемии (BAFTA).

Список номинантов

Как сообщает The Hollywood Reporter, лидером по количеству номинаций стал мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла, ранее получивший семь наград на "Золотых глобусах".Картина выдвинута в 11 категориях. "Прибытие" Дени Вильнева и "Ночные животные" Тома Форда получили по 9 номинаций.Церемония вручения BAFTA состоится 12 февраля."Прибытие""Я, Дэниел Блейк""Ла Ла Лэнд""Манчестер у моря""Лунный свет""Американская милашка""Отрицание""Фантастические звери и где их искать""Я, Дэниел Блэйк""В тени""Записки о слепоте""Дипан" Жака Одийяра"Хульета" Педро Альмодовара"Сын Саула" Ласло Немеша"Тони Эрдманн" Марен Аде"Мустанг" Дениз Гамзе Эргювен"Тринадцатый""The Beatles: восемь дней в неделю – гастрольные годы""Заметки о слепоте""Охотница на орлов""Винер""В поисках Дори""Кубо. Легенда о самурае""Ваяна""Зоотрополис"Дени Вильнев ("Прибытие")Кен Лоуч ("Я, Дэниел Блэйк")Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")Том Форд ("Ночные животные")"Любой ценой", Тейлор Шеридан"Я, Дэниел Блэйк", Пол Лаверти"Ла Ла Лэнд", Дэмиен Шазелл"Манчестер у моря", Кеннет Лонерган"Лунный свет", Барри Дженкинс"Прибытие", Эрик Хайссерер"По соображениям совести", Роберт Шенккан, Эндрю Найт"Скрытые фигуры", Теодор Мелфи, Эллисон Шредер"Лев", Люк Дэвис"Ночные животные", Том ФордЭми Адамс, "Ночные животные"Эмили Адамс, "Девушка в поезде"Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд"Мэрил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"Натали Портман, "Джеки"Эндрю Гарфилд, "По соображениям совести"Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"Джейк Джилленхолл, "Ночные животные"Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд"Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"Хейли Сквайрс, "Я, Дэниел Блейк"Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"Наоми Харрис, "Лунный свет"Николь Кидман, "Лев"Виола Дэвис, "Ограды"Аарон Тейлор-Джонсон, "Ночные животные"Дев Патель, "Лев"Хью Грант, "Флоренс Фостер Дженкинс"Джефф Бриджес, "Любой ценой"Махершала Али, "Лунный свет""Прибытие", Йоханн Йоханнссон"Джеки", Мика Леви"Ла Ла Лэнд", Джастин Гурвиц"Лев", Дастин О'Галлоран, Хаушка"Ночные животные", Абель Корзеновски"Прибытие", Брэдфорд Янг"Любой ценой", Джиллз Натгенс"Ла Ла Лэнд", Линус Сандгрен"Лев", Грейг Фрэйзер"Ночные животные", Шимус МакгарвиТом ХолландРут НеггаЛукас ХеджесАня Тейлор-ДжойЛайа Коста