Объявлены номинанты на премии Британской киноакадемии – 2017

Как сообщает The Hollywood Reporter, лидером по количеству номинаций стал мюзикл "Ла Ла Лэнд" Дэмиена Шазелла, ранее получивший семь наград на "Золотых глобусах".
Картина выдвинута в 11 категориях. "Прибытие" Дени Вильнева и "Ночные животные" Тома Форда получили по 9 номинаций.
Церемония вручения BAFTA состоится 12 февраля.
Список номинантов
Лучший фильм:
"Прибытие"
"Я, Дэниел Блейк"
"Ла Ла Лэнд"
"Манчестер у моря"
"Лунный свет"
Лучший британский фильм:
"Американская милашка"
"Отрицание"
"Фантастические звери и где их искать"
"Я, Дэниел Блэйк"
"В тени"
"Записки о слепоте"
Лучший неанглоязычный фильм:
"Дипан" Жака Одийяра
"Хульета" Педро Альмодовара
"Сын Саула" Ласло Немеша
"Тони Эрдманн" Марен Аде
"Мустанг" Дениз Гамзе Эргювен
Лучший документальный фильм:
"Тринадцатый"
"The Beatles: восемь дней в неделю – гастрольные годы"
"Заметки о слепоте"
"Охотница на орлов"
"Винер"
Лучшая анимация:
"В поисках Дори"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Ваяна"
"Зоотрополис"
Лучший режиссер:
Дени Вильнев ("Прибытие")
Кен Лоуч ("Я, Дэниел Блэйк")
Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд")
Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")
Том Форд ("Ночные животные")
Лучший оригинальный сценарий:
"Любой ценой", Тейлор Шеридан
"Я, Дэниел Блэйк", Пол Лаверти
"Ла Ла Лэнд", Дэмиен Шазелл
"Манчестер у моря", Кеннет Лонерган
"Лунный свет", Барри Дженкинс
Лучший адаптированный сценарий:
"Прибытие", Эрик Хайссерер
"По соображениям совести", Роберт Шенккан, Эндрю Найт
"Скрытые фигуры", Теодор Мелфи, Эллисон Шредер
"Лев", Люк Дэвис
"Ночные животные", Том Форд
Лучшая актриса:
Эми Адамс, "Ночные животные"
Эмили Адамс, "Девушка в поезде"
Эмма Стоун, "Ла Ла Лэнд"
Мэрил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"
Натали Портман, "Джеки"
Лучший актер:
Эндрю Гарфилд, "По соображениям совести"
Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"
Джейк Джилленхолл, "Ночные животные"
Райан Гослинг, "Ла Ла Лэнд"
Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"
Лучшая женская роль второго плана:
Хейли Сквайрс, "Я, Дэниел Блейк"
Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"
Наоми Харрис, "Лунный свет"
Николь Кидман, "Лев"
Виола Дэвис, "Ограды"
Лучшая мужская роль второго плана:
Аарон Тейлор-Джонсон, "Ночные животные"
Дев Патель, "Лев"
Хью Грант, "Флоренс Фостер Дженкинс"
Джефф Бриджес, "Любой ценой"
Махершала Али, "Лунный свет"
Лучшая музыка:
"Прибытие", Йоханн Йоханнссон
"Джеки", Мика Леви
"Ла Ла Лэнд", Джастин Гурвиц
"Лев", Дастин О'Галлоран, Хаушка
"Ночные животные", Абель Корзеновски
Лучшая операторская работа:
"Прибытие", Брэдфорд Янг
"Любой ценой", Джиллз Натгенс
"Ла Ла Лэнд", Линус Сандгрен
"Лев", Грейг Фрэйзер
"Ночные животные", Шимус Макгарви
Приз восходящей звезде:
Том Холланд
Рут Негга
Лукас Хеджес
Аня Тейлор-Джой
Лайа Коста