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Кабмин будет мониторить ситуацию с переводом бюджетников на неполные ставки

Кабмин будет мониторить ситуацию с переводом бюджетников на неполные ставки
Перевод работников бюджетной сферы на неполные ставки или сокращенный рабочий день из-за повышения минимальной зарплаты недопустим.
"Мы говорим о том, что в бюджетной сфере – медицина, охрана здоровья, социальная сфера, культура – правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - сказал в интервью Радио Свобода вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
 
Розенко отметил, что этот вопрос полностью контролируется Кабинетом министров. В частности, была создана специальная комиссия под председательством Розенко, куда вошли профильные министры, представители Государственной инспекции по вопросам труда и Государственной фискальной службы.
 
"Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области ситуацию, которая складывается в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников", - пояснил Розенко.

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