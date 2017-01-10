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Суд арестовал «винный погребок» Виктора Януковича

Суд арестовал «винный погребок» Виктора Януковича
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на алкоголь бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря 2016 года.

"Наложить в уголовном производстве №42014000000000069 арест на алкогольные напитки, которые находятся, на территории урочища "Межгорье", расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район", – говорится в документе.

Под арест попали сотни бутылок в которых находятся десятки видов алкоголя, среди которых вина столетней выдержки, водка "Рада Юбилейная 60 лет", подарочный коньяк "Янукович", настойка красного корня, кровь марала алтайского, настойка пантовая и другие напитки.

С полным списком алкогольных напитков можно ознакомиться здесь.

Также сообщается, что суд запретил отчуждать, распоряжаться или пользоваться данным имуществом служебным лицам компании Танталит, Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению.

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