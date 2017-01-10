Суд арестовал «винный погребок» Виктора Януковича

Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря 2016 года.
"Наложить в уголовном производстве №42014000000000069 арест на алкогольные напитки, которые находятся, на территории урочища "Межгорье", расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район", – говорится в документе.
Под арест попали сотни бутылок в которых находятся десятки видов алкоголя, среди которых вина столетней выдержки, водка "Рада Юбилейная 60 лет", подарочный коньяк "Янукович", настойка красного корня, кровь марала алтайского, настойка пантовая и другие напитки.
С полным списком алкогольных напитков можно ознакомиться здесь
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Также сообщается, что суд запретил отчуждать, распоряжаться или пользоваться данным имуществом служебным лицам компании Танталит, Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению.