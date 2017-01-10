Экономика

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Услуга инкассации крупных банкнот станет дешевле

Услуга инкассации крупных банкнот станет дешевле
Национальный банк Украины удешевил стоимость услуги подкрепления касс банков наличной гривней.
Согласно постановлению НБУ N416, которое вступило в силу 31 декабря 2016 года, стоимость подкрепления касс учреждений банков банкнотами номиналом 100-500 грн снижена с 0,3% до 0,2% от суммы предоставленных банкнот.

Регулятор ввел единую ставку на услугу подкрепления касс банков банкнотами любых номиналов. До сих пор тариф 0,2% использовался лишь при предоставлении банкам банкнот номиналом от 1 до 50 грн. Теперь в тарифах НБУ не указываются диапазоны существующих номиналов банкнот, что позволит Нацбанку в будущем выпускать новые номиналы банкнот, например, 1000 грн, без потребности вновь менять тарифы на их инкассацию.

Кроме того, регулятор вводит новую бесплатную услугу: подкрепление налиными (банкноты, оборотные и разменные монеты) операционной кассы уполномоченного банка из запасов наличных денег НБУ, которые переданы на хранение в уполномоченный банк, и размещение налички операционной кассы уполномоченного банка в запасы налички НБУ, которая хранится в уполномоченном банке.

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