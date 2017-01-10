Крым

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Украинский центр в Крыму просит ВР о помощи

Украинский центр в Крыму просит ВР о помощи
Украинский культурный центр в Крыму обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой оказать помощь в сохранении украинской культуры и языка в оккупированном Крыму.
Обращение обнародовано на странице в Facebook руководителя Украинского культурного центра Леонида Кузьмина.

"Представители Украинского культурного центра в Крыму обращаются к вам с просьбой оказать финансовую помощь для продолжения аренды помещения, в котором находится библиотека и офис УКЦ в Крыму. Обращаем ваше внимание на то, что Украинский культурный центр в Крыму сегодня - это открытое пространство для общения и обмена информацией, языковой клуб и курсы изучения украинского языка, клуб украинского кино, место для проведения тематических мероприятий, лекций по украинской истории, литературе и культуре, библиотека украинской литературы, которую помогали собирать жители материковой Украины и Крыма", - говорится в обращении.

Кузьмин подчеркнул, что Украинский культурный центр в Крыму, который был основан 7 мая 2015 года, "за два неполных года превратился из группы единомышленников в некоторое пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова".

"Мы уверены, что найдем понимание среди людей, которые представляют и защищают интересы крымчан. Мы считаем, что не должны оставаться один на один с решением проблем, связанных с деятельностью Украинского культурного центра в Крыму. Мы надеемся, что с вашей помощью сможем продолжить нашу деятельность и в 2017 году", - заявил активист.

По словам Кузьмина, украинцы Крыма намерены обратиться за помощью к каждому депутату и в первую очередь к представителям парламентской группы "Крым". Всего для стабилизации работы Украинского культурного центра, отметил он, необходима сумма, эквивалентная 2000 долларов.

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