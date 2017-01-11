Несколько троллейбусов в Харькове пойдут в объезд

11, 12 и 13 января с 9:30 до 14:30 по проспекту Петра Григоренко не будут ходить троллейбусы. Прична тому – работы по реконструкции контактной троллейбусной сети на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Танкопия.
Такми образом, троллейбус №1 пойдет в объезд: станция «28 м/р» – проспект Героев Сталинграда – улица Харьковских Дивизий – улица Танкопия – проспект Петра Григоренко – станция метро «Дворец спорта».
С 9:30 до 14:30 11 января движение троллейбусов №№11 и 27 от начала проспекта Любви Малой до улицы Дудинской – по проспекту Ново-Баварскому на улицу Китаенко будет запрещено.
На этот период троллейбусы ездить ходить следующим образом: улица Новый Быт – улица Холодногорская – улица Дудинская – проспект Любви Малой – улица Семинарская – улица Большая Гончаровская – улица Конева – улица Малиновского – улица Благовещенская/Коцарская – Благовещенская площадь – Соборный спуск – улица Университетская – Спартаковский переулок – площадь Конституции.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с обрезкой деревьев, расположенных по проспекту Любви Малой.