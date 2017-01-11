Харьков

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Харьковский суд взыскал более миллиона за загрязнение воздуха

Харьковский суд взыскал более миллиона за загрязнение воздуха
Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел иск заместителя прокурора Харьковской области в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ПАО «Фармстандарт-Биолек», г.Харьков о взыскании ущерба в размере более 1 млн. грн. за загрязнение атмосферного воздуха.
Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с производством и торговлей фармацевтическими препаратами. В ходе проверки было установлено, что компания осуществляла выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, несмотря на окончание срока действия разрешения, который истек в марте 2013 года. Ответчик добровольно материальный ущерб не возместил.

В соответствии со ст. ст. 33, 34 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» лица, виновные в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченных на то органов исполнительной власти в соответствии с законом несут ответственность согласно закону. Ущерб, причиненный в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, подлежит компенсации в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, исследовав предоставленные участниками судебного процесса доказательства, суд пришел к выводу, что  исковое требование о взыскании ущерба, причиненного государству в результате нарушения природоохранного законодательства в размере более 1 млн. грн.является обоснованным и подлежит удовлетворению.

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